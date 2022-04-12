Ali Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...

İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro bedel karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.