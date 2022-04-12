Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeAli Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...
• 12 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:

Ali Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...

Fenerbahçe gündemi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan ve Ali Koç'un yeni teknik direktör tercihiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan Şansal Büyüka; Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu için 'Ali Koç çok pişman olmuştu' sözlerini sarfetti. İşte Büyüka'nın o tespitleri...

• 12 Nisan 2022 - 10:29 • Son Güncelleme:
1Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...
ABONE OL

Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

2Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yerinde olsanız ne yaparsınız? Fenerbahçe’ye müthiş bir ivme kazandıran İsmail Kartal’la mı devam edersiniz, Löw gibi, Jesus gibi dünya markası isimlerden birini mi getirirsiniz? Mantık “İsmail Kartal’la devam” diyor. Ancak yeni sezon başlar, takım kötü giderse, bu defa Ali Koç’a “Parana kıyıp hoca getiremedin” diye saldırı başlayacak.

3Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Eğer Löw ya da Jesus gelip işler beklenenin gerisinde kalırsa, bu defa, “İsmail Kartal ne güzel gidiyordu, niye devam etmedin?” diye Ali Başkan’a başka bir cephe açılacak.Hangi tercihi yaparsa yapsın, Ali Koç’un işi zor...

4Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı gönderdi, pişman oldu.- Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nu gönderdi, pişman oldu.- Fenerbahçe, şimdi de İsmail Kartal’ı gönderip, sonra pişman olmasın.

5Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Fenerbahçe, Mesut Özil’i aldığında, “11 ay oynamamış futbolcu alınır mı?” diyenler Fenerbahçe düşmanı ilan edildi. Galatasaray’ın aldığı iki Romen oyuncu Cicaldau ve Morutan için, “10 milyon euro bonservis ücreti ödenir mi?” diye tepki koyanlan, Galatasaray düşmanı oldular. Ama zaman geçti, hakikati yazıp söyleyenler haklı çıktı. Hakikati söyleyip yazmak, bizde uzunca bir zamandır “düşmanlık” oldu. Sahte dostları bırakın, hakikati bağıranları “düşman” ilan etmek yerine, dikkate alın.

6Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Fenerbahçeli Mert Hakan, özellikle son maçlarda her tartışmalı pozisyonun içinde, hep hakemin yanında... Bu anlayışın, bu tavrın, ne Mert Hakan’a ne de Fenerbahçe’ye bir yararı yok, aksine zararı var. Mert Hakan, hırsını, kazanma arzusunu törpülemeden kendine bir ayar çekmeli...

7Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını, Vefa Küçük’ün elinden, Uğur Dündar dışında kimse alamazdı. Uğur Dündar, saygınlığı, inanılırlığı, duruşu, hitabet gücü ve en önemlisi özgül ağırlığı ile, kulüp içindeki grupçuları, kulisçileri ve Divan Kurulu’nda haklı olarak kök-budak salmış Vefa Küçük’ü mağlup etmeyi başardı. Tebrik ederim... Uğur Dündar’a yakışır.

8Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin gizli kahramanı Miguel Crespo performansıyla yine dikkat çekmeyi başardı. 25 yaşındaki Portekizli futbolcuya gelen teklif de ortaya çıktı.

9Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Kadıköy'de oynanan dev derbiye Avrupa takımlarının scoutları da adeta akın etti. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın yıldızları, İngiliz, Fransız, İspanyol ve İtalyan kulüplerinin listelerinde yer alırken maç boyunca scoutlar da bol bol not tuttu.

10Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Crespo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tivibu'nun haberine göre Atletico Madrid, derbide de izlediği Crespo için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.

11Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

İspanyol ekibinin gelecek yıl Crespo'yu 1 milyon euro bedel karşılığında 1 yıllığına kiralamak istediği ve bir sonraki yıl için de 11 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

12Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu için 1,2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu teklife cevap vermediği için İspanyol ekibi sonuca ulaşamadı.

13Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

Portekizli futbolcun için transferin son günlerine kadar bekleyen İspanyol ekibi, Crespo'da ısrarcı olurken; ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de bu transfer gerçeklememiş oldu.

14Ali Koç pişmanım demişti Aykut Kocaman sürprizi Löwden önce...

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'

Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'

Rıdvan Dilmen 'mutlaka transfer edilecek' demişti! Ali Koç aradığı sol beki buldu

Rıdvan Dilmen 'mutlaka transfer edilecek' demişti! Ali Koç aradığı sol beki buldu

Ali Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...

Ali Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...

SON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'

SON DAKİKA! Domenec Torrent'e güle güle! '3 pas yapamıyorsun hocam'