Ali Koç pişmanım demişti! Aykut Kocaman sürprizi! Löw'den önce...
Fenerbahçe gündemi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan ve Ali Koç'un yeni teknik direktör tercihiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan Şansal Büyüka; Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu için 'Ali Koç çok pişman olmuştu' sözlerini sarfetti. İşte Büyüka'nın o tespitleri...
Milliyet yazarı Şansal Büyüka, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yerinde olsanız ne yaparsınız? Fenerbahçe’ye müthiş bir ivme kazandıran İsmail Kartal’la mı devam edersiniz, Löw gibi, Jesus gibi dünya markası isimlerden birini mi getirirsiniz? Mantık “İsmail Kartal’la devam” diyor. Ancak yeni sezon başlar, takım kötü giderse, bu defa Ali Koç’a “Parana kıyıp hoca getiremedin” diye saldırı başlayacak.
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı gönderdi, pişman oldu.- Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nu gönderdi, pişman oldu.- Fenerbahçe, şimdi de İsmail Kartal’ı gönderip, sonra pişman olmasın.
Fenerbahçe, Mesut Özil’i aldığında, “11 ay oynamamış futbolcu alınır mı?” diyenler Fenerbahçe düşmanı ilan edildi. Galatasaray’ın aldığı iki Romen oyuncu Cicaldau ve Morutan için, “10 milyon euro bonservis ücreti ödenir mi?” diye tepki koyanlan, Galatasaray düşmanı oldular. Ama zaman geçti, hakikati yazıp söyleyenler haklı çıktı. Hakikati söyleyip yazmak, bizde uzunca bir zamandır “düşmanlık” oldu. Sahte dostları bırakın, hakikati bağıranları “düşman” ilan etmek yerine, dikkate alın.
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını, Vefa Küçük’ün elinden, Uğur Dündar dışında kimse alamazdı. Uğur Dündar, saygınlığı, inanılırlığı, duruşu, hitabet gücü ve en önemlisi özgül ağırlığı ile, kulüp içindeki grupçuları, kulisçileri ve Divan Kurulu’nda haklı olarak kök-budak salmış Vefa Küçük’ü mağlup etmeyi başardı. Tebrik ederim... Uğur Dündar’a yakışır.