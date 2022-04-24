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MagazinAleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı!
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı!
• 24 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı!

Son dönemde çıkardığı Take It or Leave It şarkısının klibinde giydiği cesur kıyafetlerle çok konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırıyla verdiği poz ile kutladı. Tilki'nin bu paylaşımına tepki yağdı.

• 24 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı
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Aleyna Tilki Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmezken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Aleyna Tilki son olarak 23 Nisan kutladı. Ünlü şarkıcı iç çamaşırlı pozuyla bir paylaşım yapınca tepki çekti.

2Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı

Aleyna Tilki paylaşımına "Buuugün 23 nisaaan hep neeşeyle doluyooor insaaaan (keşke biraz da çocuk işçiler,açlıkla ve sevgizilikle büyüyenler neşeli günler geçirse….)" yazdı.

3Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı

Aleyna Tilki'nin kutlamasında yazdığı nottan ziyade pozu konuşuldu. İşte tepki çeken fotoğrafa gelen yorumlardan bazıları...

4Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı

-Bu vaziyette mi kutluyorsun biraz edep yahu!

-Şu kıza biri pantolon alsın

- 23 Nisan'ı da böyle kutlayanı ilk kez görüyorum

- Bu ne rezillik ya ayıptır ayıp

- Dudağa az daha dolgu lütfen az olmuş

5ALEYNA TİLKİDEN YATAK ODASI POZU

ALEYNA TİLKİ'DEN YATAK ODASI POZU!

Müzik kariyerine tam gaz devam eden Aleyna Tilki, Take It or Leave It şarkısına çektiği klip ile gündemden düşmemişti. Motorun üstünde iç çamaşırıyla klip çeken Tilki'ye, "Gülşen'le yarışıyor" yorumu gelmişti.

6Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı

Cesur açıklamaları ve pozlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde de yatak odası pozunu paylaştı.

7Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı

Islak saçlarıyla arkasını dönüp aynada fotoğraf çeken Tilki'ye, "Duş aldın mı?", "Kim ne derse desin bir numarasın" gibi yorumlar geldi.

8Aleyna Tilki, 23 Nisanı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı

Klibiyle çok sayıda olumsuz yorum alan Aleyna Tilki, "Take It or Leave It" şarkısı hakkında, “İngilizce şarkılarımı Spotify’da en çok Amerika dinliyor. 2’nci sırada Türkiye, 3’üncü sırada İspanya. Büyük izlenmeyi Amerika’dan almak benim için çok gurur verici" paylaşımını yaptı.

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