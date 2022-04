Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı!

Aleyna Tilki Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmezken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Aleyna Tilki son olarak 23 Nisan kutladı. Ünlü şarkıcı iç çamaşırlı pozuyla bir paylaşım yapınca tepki çekti.