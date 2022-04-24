• 24 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozuyla kutlayınca tepki yağdı!
Son dönemde çıkardığı Take It or Leave It şarkısının klibinde giydiği cesur kıyafetlerle çok konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki, 23 Nisan'ı iç çamaşırıyla verdiği poz ile kutladı. Tilki'nin bu paylaşımına tepki yağdı.
• 24 Nisan 2022 - 10:50 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki Take It or Leave It şarkısı ve klibiyle gündemden düşmezken yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Aleyna Tilki son olarak 23 Nisan kutladı. Ünlü şarkıcı iç çamaşırlı pozuyla bir paylaşım yapınca tepki çekti.
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Aleyna Tilki paylaşımına "Buuugün 23 nisaaan hep neeşeyle doluyooor insaaaan (keşke biraz da çocuk işçiler,açlıkla ve sevgizilikle büyüyenler neşeli günler geçirse….)" yazdı.
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