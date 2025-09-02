Aldığı sıfır araç hayatını kabusa çevirdi! 30 kez servise gitmek zorunda kaldı

5

Avukat Kocaoğlu, davanın kazanılması halinde benzer mağduriyetler yaşayan tüketiciler için de emsal teşkil edeceğini ifade ederek, "Bir otomobil sıfır alındığında güven vermesi gerekir. Ancak bu araç 30 kez servise gitmesine rağmen aynı arızaları verdi. Böyle bir durumda tüketicinin korunması hukuken zorunludur. Bu nedenle davamızın kabul göreceğini düşünüyoruz" diye konuştu.