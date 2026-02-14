Aksaray'ın köyüne musallat oldular! Muhtar itiraf etti, jandarma bile engel olamadı
Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Böget köyünde bulunan tarihi höyük, define avcılarının kaçak kazı girişimleri nedeniyle tahribata uğradı. Yaklaşık 5 metre derinliğe ulaşan kaçak kazılar köy halkını da huzursuz ediyor.
Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Helenistik ve Roma devirlerinde iskan edilen yaklaşık 500 metre çapındaki Böğet Höyüğü arkeolojik sit alanında bulunuyor.
Böget Köyü Muhtarı Mustafa Özkan (63), köyde 3 gün önce kazı yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 3 metre derinliğinde kazı yapılmış. Bu kazılar böyle kaçak olarak ara sıra yapılıyor.
Bunu bizim bekleme şansımız yok ama tabii yetkililerimiz takip ediyor. Ancak biz bundan rahatsızız. Bunun biran önce açılıp turizme kazandırılmasını istiyoruz. Hem köyümüze bir gelir olur hem de çalışan insanlarımız burada ekmek parası kazanır. Buranın biran önce açılıp bölgeye kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Ahmet Özkan ise höyük üzerinde yıllardır süregelen belirsizliğin ve kaçak kazıların son bulmasını istediklerini söyledi.
Özkan, "Bu köy höyüğümüzde çoktan beri kaçak kazılar yapılıyor. Bu kazılardan dolayı jandarmamız, güvenlik güçlerimiz devamlı geliyor, burayı kontrol ediyor. Buranın bir an önce açılıp içindeki neyse devletimize kazandırılmasını istiyorum. Bu belirsizlik ve sürekli devam eden kazılar nedeniyle birçok arkadaşımız rahatsız oluyor" dedi.
Höyükte meydana gelen 5 metrelik kazının ardından jandarma ekiplerinin çevredeki denetimlerini sıklaştırdığı öğrenildi.