Aksaray'da doğalgaz sızıntısı genç anne ve oğlunun canını aldı!

Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Halil İbrahim Ölmez’i de özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.