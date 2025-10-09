Aksaray'da çocuklarına kızan baba mirasını onlara vermedi! 200 dönüm arazisini satıp hayır yaptı

3

Köse, AA muhabirine, 16 yıl önce eşini kaybettiğini ve zorluklarla mücadele ederek yaşamaya çalıştığını söyledi.Gençliğinde inşaatlarda çalıştığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını belirten Köse, şunları kaydetti: "Yaklaşık 4 yıldır tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım yanımdan gitti. Hepsinin bir işi var. Ben yalnız kaldım. Çocuklarıma 'yanımdan gitmeyin' diye çok söyledim ama kimse beni dinlemedi. 'Gelin yanımda durun, malım sizin' dedim kimse gelmedi. Ben öldükten sonra çocuklarım arsaları satacaktı, sağlığımda ben sattım. Sattığım arsaları hep kendim almıştım, bana miras kalmamıştı. Arsaların neredeyse hepsini cami inşaatı için sattım."