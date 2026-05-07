Aksaray’da 'Beyaz Altın' hasadı başladı: Rekoltede 2 kat artış bekleniyor!
Aksaray’da tarım arazilerine gökten "azot" yağdı! Eylül ayından bu yana aralıklarla devam eden yağışlar, özellikle sarımsak üreticisine hayat suyu oldu. Bölgenin en kırsal alanlarında bile "vahşi sulama" devrini kapatan bu yağmurlar, hasada 1,5 ay kala tarlaları iştahlı bir yeşile bürüdü. İhracatçı üreticiler, bedava sulamanın keyfini sürerken, rekolte tahminleri geçtiğimiz yılı ikiye katladı.
Aksaray'da 3 aydır aralıklarla devam eden yağmur yağışları hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de tarım arazilerine adeta can suyu oldu. Birçok tarım arazisi hiç sulama yapılmadan mayıs ayına kadar gelirken, hasat dönemi yaklaşan sarımsak tarlaları yağmur suları ile yeşerdi. Halen yağışların aralıklarla devam ettiği Aksaray'da rekoltede geçen yıla oranla 2 katı artış bekleniyor.
Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da bu yıl sürekli olarak yağan yağmur yağışları tarım arazilerine adeta can suyu oldu. Tarım üretiminde birçok üründe ülkede ilk 10'a giren Aksaray'da yağışlar nedeniyle rekoltede 2 katı artış bekleniyor.
Organik sarımsak üretimiyle yurt dışına ihracat yapan üretici Uğur Öngün, geçen yıl eylül ayında dikim sezonuna girdiklerini ve mayıs ayına kadar yağmur sayesinde herhangi bir sulama yapmadıklarını söyledi.
Son 5 yılın en yüksek yağış miktarını aldıklarını belirten Öngün, "Biz sarımsak üretimi yapıyoruz. Organik tarım sarımsak alanındayız. Biz yaklaşık son 5 yıldır bu şekilde bir yağış almadık. Dikim tarihimiz eylül ayında başladı. Ekim ayında sarımsaklarımızın dikim zamanlaması bitmişti. Bu zamana kadar herhangi bir sulama yapmadık. Çünkü yağışlarımız son 5 yılın belki de daha fazla en güzel yağış miktarına ulaştı. En güzel yağışları aldık bu sene. Toplamda yaklaşık 7 aydır sulama yapmadık. Normalde şu anda ikinci suyunu vermemiz gerekiyordu. Ama şu an hiç su vermedik ve yağışlar tamamen topraklarımızı ıslak tuttu. Şu an 3 hafta boyunca bitkimiz su istemiyor" dedi.
Düzenli yağışlar nedeniyle bitki gelişiminin de çok iyi olduğunu belirten Öngün, "Yağan yağmurların içindeki azotlar ve zamanlamaları bitkiye zamanında girdiği için bitkilerimiz şu anda çok iştahlı. Bitkilerimiz diğer yıllara göre daha çok gelişmiş durumda. Yeşil aksamı gördüğünüz gibi çok iyi, şu ana kadar da herhangi bir hastalık olmadı. Yağışların içerisinde azot miktarları yüksek olduğu için de bitkilerimizin gelişimi şu an çok çok daha iyi. Havaların ısınmamasına rağmen düzenli, zamanlı yağan yağmurlar bitkinin gelişimini müthiş derecede geliştirip iştah oluşturdu. Bitkiler şu anda müthiş derecede gelişim sağlıyor. Bu sene geçtiğimiz yıllara oranla yağışların ve verimliliğin iyi olmasından dolayı yaklaşık 2 katı rekolte artışı bekliyoruz" diye konuştu.
Hasada 1,5 ay kalmasına rağmen 7 ay boyunca hiç sulama yapılmadığına değinen Öngün, "Bizim bölgemiz Türkiye'nin hemen hemen en kırsal bölgelerinden birisi. Son 5 yılda bitkilerimiz normalde yağmur ihtiyacı olduğu ve bunu alamadığı için vahşi sulama sistemiyle sulama yapıyorduk. Böylelikle bitkinin çok su ihtiyacı oluyordu, su israfı da oluyordu. Sonucunda da bitkiye yağmur kadar yaramıyordu. Vahşi sulama bitkiyi ve toprağı çok sıkıyordu. Ama yağan yağmurlar zamanlı ve düzenli yağdığı için bitkilerin halen şu an su ihtiyacı yok. 7 aydır bitkimiz toprağın atında ve kafa oluşma evresine ulaşmış durumda. 1,5 ay sonra hasadımız var ve biz hiç sulama yapmadık. Yağan yağmurlar bitki gelişimi ve rekolteye çok katkı sağladı. İnşallah rahmetin bütün ülkemize, üreticilerimize faydalı olması ve devamının gelmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.