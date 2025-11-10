Akçaabat'ın projesi Trabzon'u kurtaracak! Mevki belli oldu, 24 metre yükseklikte olacak

5





"Bu proje hem turizmi destekliyor hem gelecekteki su ihtiyacımızı karşılayacak"



Hıdırnebi Sel Kapanı proje ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin 2026 yılının sonunda tamamlanacağını belirterek "Hıdırnebi Yaylası'nda herhangi bir taşkında koruma amaçlı bir proje yapılıyor. O bölgede aynı zamanda bir turizm planlaması var. Proje ile o turizm planlaması desteklenecek ve güzel bir gölet oluşturulacak. Yaklaşık 24 metre yüksekliği olacak. 230 bin metreküp civarında su tutacak. Bölgedeki turizmin gelişmesi için önemli bir katkı sağlayacak. Zaman içerisinde küresel ısınmasının vermiş olduğu etkiyle beraber üst kotlarda su biriktirme ve göletler yapma gibi zorunluluğumuz var. Bu sayede onu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu proje hem turizmi destekliyor hem gelecekteki su ihtiyacımızı karşılayacak. Aynı zamanda taşkında oradaki problemleri önleyecek. Bunun turizm tarafı da değerli. O bölgenin yaz aylarında nüfusu yaklaşık 15 bini buluyor. Bu nüfusun daha güzel alanlarda vakit geçirebilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir proje. Önümüzdeki yılın son aylarına doğru projenin tamamlanarak su tutması hedefleniyor" dedi.