Akçaabat'ın projesi Trabzon'u kurtaracak! Mevki belli oldu, 24 metre yükseklikte olacak
Akçaabat'ın Sertkaya mevkiinde yürütülen çalışmalar kapsamında 24 metre yüksekliğinde bir kapan inşa ediliyor. Yaklaşık 230 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak proje ile taşkın riski önemli ölçüde azaltılacak.
Bölgenin taşkın riskini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında oluşturulacak göletin, turizm açısından yaylada çeşitlilik oluşturması hedefleniyor.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Hıdırnebi Sel Kapanı projesi ile Hıdırnebi ve çevresindeki dere yataklarında yaşanabilecek olası sel ve taşkınların önüne geçilmesi planlanıyor.
Kontrollü su akışının sağlanacağı yapıyla dere yatakları güvence altına alınırken, projenin çevresinde oluşturulacak peyzaj alanlarıyla kamp, yürüyüş, doğa sporları ve fotoğrafçılık gibi aktivitelerin desteklenmesi amaçlanıyor.
"Bu proje hem turizmi destekliyor hem gelecekteki su ihtiyacımızı karşılayacak"
Hıdırnebi Sel Kapanı proje ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, projenin 2026 yılının sonunda tamamlanacağını belirterek "Hıdırnebi Yaylası'nda herhangi bir taşkında koruma amaçlı bir proje yapılıyor. O bölgede aynı zamanda bir turizm planlaması var. Proje ile o turizm planlaması desteklenecek ve güzel bir gölet oluşturulacak. Yaklaşık 24 metre yüksekliği olacak. 230 bin metreküp civarında su tutacak. Bölgedeki turizmin gelişmesi için önemli bir katkı sağlayacak. Zaman içerisinde küresel ısınmasının vermiş olduğu etkiyle beraber üst kotlarda su biriktirme ve göletler yapma gibi zorunluluğumuz var. Bu sayede onu da gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu proje hem turizmi destekliyor hem gelecekteki su ihtiyacımızı karşılayacak. Aynı zamanda taşkında oradaki problemleri önleyecek. Bunun turizm tarafı da değerli. O bölgenin yaz aylarında nüfusu yaklaşık 15 bini buluyor. Bu nüfusun daha güzel alanlarda vakit geçirebilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir proje. Önümüzdeki yılın son aylarına doğru projenin tamamlanarak su tutması hedefleniyor" dedi.
Çevre dostu bir proje yapıldığına dikkat çeken Başkan Ekim, "Biz çevre dostu projeler geliştiriyoruz. Ne kadar ağaç kesiliyorsa 10-20 katı ağaçlandırma yapılıyor. Bu proje içerisinde kesilen fazla ağaç miktarı yok. Bir elin parmakları kadar bile ağaç kesilmemiştir. Herhangi bir çevre katliamı değil orada çevre dostu bir proje hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.