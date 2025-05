"Zaten birçok çalışmamız şu anda sanayi işbirliği adında yani bizden bilgileri alıp kendi firmalarını kuranlar bile mevcuttur bu şehirde. Bunun da tabii ki destekçisi biz olduk. Bizden önce böyle bir çalışma söz konusu değildi. Biz araştırma laboratuvarı olarak birçok çalışmayı iş adamlarımızla paylaşarak, onlara danışmanlık yaparak, daha düzgün, daha ileriye dönük farklı çalışmalar da öngörmekteyiz. Şu anda biz birçok ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz. Temizlik ürünleri olsun, kozmetik olsun, gıda takviyesi olsun, ek olarak da işte TÜBİTAK'tan veyahut da farklı projelerde gelen projeler üzerine de yaptığımız her şeyin, her çalışmanın bir akademik çalışma, bir proje olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Çalışmalarımızın devamı gelecektir. Zaten her şey Iğdır Üniversitesi ve Iğdır içindir. Bölgenin incisi olma yolunda ilerliyoruz" dedi.