Afyon'da açılışı yapıldı! 70 kilosu 17 bin TL'ye satılıyor

1

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen küçükbaş hayvan üreticileri, besleyip büyüttükleri koyun ve keçileri satışa sunarak ticaret yapmaya başladı. Üreticiler, pazarın yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken vatandaşlar da hem alım hem satış için pazara yoğun ilgi gösterdi. Uzun bir aradan sonra tekrar açılan pazarda alışverişlerin hızlı olduğu görülürken üreticiler satışların ve pazarın açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.