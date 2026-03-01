ABD-İran savaşı son dakika! Hamaney sonrası genelkurmay başkanı öldürüldü, Türkiye'nin ilçesinde görüldü
ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik düzenlediği saldırılarda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İran lideri Hamaney'in öldürüldüğünün doğrulanmasının ardından Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi de öldürüldü. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırısı başlattı. İsrail ordusu, 20 bin yedek askerin seferber edildiğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Tahran'ın kalbine saldırı düzenledikleri ifade edildi. Açıklamanın ardından Tahran'da patlamalar yaşandı. Öte yandan Türkiye'nin İran sınırındaki Hakkari'nin ilçelerinde vatandaşlar cep telefonuyla o anları görüntüledi.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldüğünün ilan edilmesiyle yeni bir saldırı dalgası başladı. İran ordusu, Irak'taki ABD üslerini hedef aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Körfez ülkelerindeki ve Irak'taki ABD üslerini başarıyla bombaladı" denildi.
İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saat içinde İran’a 1200’den fazla bomba attığını belirtti. İran’ın güneyinde yer alan Hormozgan Eyaleti’ne bağlı Minab kentinde bulunan bir kız ilkokulunun da hedef alındığı bildirildi. Saldırıda en az 148 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
ABD ve İsrail saldırıları sonucu İran lideri Ali Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu. Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından çok sayıda İranlı Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplandı. ABD ve İsrail karşıtı gösterilerin devam ettiği Tahran'da, göstericiler sık sık Tel Aviv ve Washington yönetimi karşıtı sloganlar attı.
Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı misilleme saldırısı kapsamında fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzeler, Türkiye'nin İran sınırındaki Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinden izlendi.
İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte, sabah saatlerinde İran üzerinden havalanan çok sayıda hava aracı bölgedeki yerleşim yerlerinin üzerinden geçti. Ardı ardına ilçelerin semalarında görülen İHA ve füzeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.
ABD ve İsrail hattından gelen açıklamaların ardından İran'ın doğrudan yanıt vermesiyle Orta Doğu'da gerilim en üst seviyeye çıktı. İran tarafından fırlatılan araçların geçişi sırasında sınır hattında hareketli dakikalar yaşandığı gözlendi.
Karşılıklı saldırıların devam ettiği bölgede, hava hareketliliği yerel halk arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.