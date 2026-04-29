8 yıl önce eğitimi için taşındılar, şimdi birlikte üretiyorlar! %94 otizmli Betül annesi ile takı tasarlayarak engelleri aşıyor

Mehibe Demir, AA muhabirine, yüzde 94 otizmli olan kızının rahatsızlığının 2 yaşında teşhis edildiğini söyledi.



Durumu güçlükle kabullendiklerini belirten Demir, kızının zaman zaman ağır seyreden rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı.



Demir, kızının gelişiminde mesafe katettikleri özel eğitim sürecinin ardından İstanbul'dan Bolu'ya taşındıklarını dile getirerek, lise eğitiminin ardından kızının da kendisiyle evde takı yapmaya başladığını kaydetti.



Kızının bu uğraşı edindikten sonra gözle görülür değişim yaşadığından bahseden Demir, "Betül bir şeylere odaklanmayı öğrendi ve hedefi olmaya başladı. Sakinleşti ve farkındalığı çok yükseldi." dedi.



Demir, kızının özel durumu nedeniyle yanından ayrılamadığını, çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirterek, birlikte ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünleri internet ve sokak sergileri aracılığıyla sattıklarını ifade etti.Kızının uğraşları sayesinde zamanını verimli geçirmesinden ve yaşamsal becerilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, kızının bu şekilde kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için harçlığını da çıkardığını söyledi.Demir, kızının çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini aktararak, "İşi bittiğinde de ücretini hemen ister." ifadesini kullandı.Ellerinden geldiğince uğraşlarını sürdüreceklerini belirten Demir, "Kızım benim arkamdaki dağ." dedi.