70 yıllık göç hikayesi Anadolu’da yaşatılıyor! Niğde'nin Saklı hazinesi Altay köyü turizme açılıyor

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ZORLU GÖÇTEN ANADOLU’YA



Altay Köyü’nün hikayesi 1955’te değil, 1930’lu yıllarda başlayan göç sürecine uzanıyor. Doğu Türkistan’dan ayrılan Kazak Türkleri, Hindistan ve Pakistan üzerinden Türkiye’ye ulaşırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1952 yılında aldığı iskân kararının ardından 1955’te Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki bugünkü yerleşim alanlarına yerleştirildi. Köyün adı ise Kazakların geldikleri Altay Dağları ve çevresine atfen ‘Altay’ olarak belirlendi.



Zorlu göç yolculuğunun ardından Ulukışla’da yeni bir hayat kuran Kazak aileleri, aradan geçen 70 yılı aşkın zamana rağmen geçmişten getirdikleri kültürel değerleri korumayı başardı.



BİLİNMEYEN KAPADOKYA’NIN SAKLI HAZİNESİ



Altay Köyü’nün de içinde bulunduğu “Bilinmeyen Kapadokya” rotası, Kapadokya denildiğinde akla gelen klasik turizm noktalarının dışında kalan tarihi, kültürel ve doğal değerleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.



Köyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, keçe otağlar arasında adeta zaman yolculuğuna çıkıyor. Ziyaretçiler, geleneksel Kazak kıyafetleriyle fotoğraf çektirirken, uzman eğitmenler eşliğinde ata binme ve geleneksel okçuluk gibi ata sporlarını da deneyimleme fırsatı buluyor.



Gastronomi meraklıları ise Kazak mutfağının geleneksel lezzetleriyle buluşuyor. Ziyaretçilere orijinal Kazak mantısı ve akçay gibi yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuluyor.



