70 yıllık göç hikayesi Anadolu’da yaşatılıyor! Niğde'nin Saklı hazinesi Altay köyü turizme açılıyor
Doğu Türkistan’ın Altay Dağları ve çevresinden başlayan zorlu göç yolculuğunun ardından Anadolu’ya gelen Kazak Türkleri, Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Altay Köyü’nde 70 yılı aşkın süredir kültürel miraslarını yaşatıyor. Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan hikayesiyle dikkat çeken köy, yeni turizm rotasıyla birlikte bölgenin az bilinen değerleri arasında öne çıkıyor.
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) yürütücülüğünü üstlendiği “Kadim Şehirler Yolu” projesinin ikinci rotası, “Kadim Şehirler Yolu: Aksaray, Niğde, Kayseri (Bilinmeyen Kapadokya)” adıyla hayata geçirildi. Aksaray, Niğde ve Kayseri valiliklerinin iş birliğiyle oluşturulan ve 3 tam gün süren rota, bölgenin daha az bilinen tarihi, kültürel ve doğal değerlerini turizme kazandırmayı amaçlıyor.
Yeni rotanın iç turizm acenteleri tarafından paket programlara dahil edilmesi planlanırken, Altay Köyü de farklı kültürel dokusuyla rotanın dikkat çeken duraklarından biri olmaya aday.
ZORLU GÖÇTEN ANADOLU’YA
Altay Köyü’nün hikayesi 1955’te değil, 1930’lu yıllarda başlayan göç sürecine uzanıyor. Doğu Türkistan’dan ayrılan Kazak Türkleri, Hindistan ve Pakistan üzerinden Türkiye’ye ulaşırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1952 yılında aldığı iskân kararının ardından 1955’te Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki bugünkü yerleşim alanlarına yerleştirildi. Köyün adı ise Kazakların geldikleri Altay Dağları ve çevresine atfen ‘Altay’ olarak belirlendi.
Zorlu göç yolculuğunun ardından Ulukışla’da yeni bir hayat kuran Kazak aileleri, aradan geçen 70 yılı aşkın zamana rağmen geçmişten getirdikleri kültürel değerleri korumayı başardı.
BİLİNMEYEN KAPADOKYA’NIN SAKLI HAZİNESİ
Altay Köyü’nün de içinde bulunduğu “Bilinmeyen Kapadokya” rotası, Kapadokya denildiğinde akla gelen klasik turizm noktalarının dışında kalan tarihi, kültürel ve doğal değerleri ön plana çıkarmayı hedefliyor.
Köyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, keçe otağlar arasında adeta zaman yolculuğuna çıkıyor. Ziyaretçiler, geleneksel Kazak kıyafetleriyle fotoğraf çektirirken, uzman eğitmenler eşliğinde ata binme ve geleneksel okçuluk gibi ata sporlarını da deneyimleme fırsatı buluyor.
Gastronomi meraklıları ise Kazak mutfağının geleneksel lezzetleriyle buluşuyor. Ziyaretçilere orijinal Kazak mantısı ve akçay gibi yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuluyor.
KUŞAKTAN KUŞAĞA AKTARILAN MİRAS
Altay Köyü’nde Kazak kültürüne ait geleneksel kıyafetler, müzik aletleri, el sanatları ve sosyal ritüeller yaşatılıyor. Köyde düzenlenen etkinliklerde Kazak müziği ve halk oyunları ön plana çıkarken, geleneksel yemekler de kültürel mirasın önemli parçaları arasında yer alıyor. Kazak mutfağına özgü yemekler ve hamur işleri aileler tarafından kuşaktan kuşağa aktarılıyor. El emeği ürünler ve Kazak motifleriyle hazırlanan çalışmalar da köyün kültürel kimliğini yansıtan unsurlar arasında bulunıyor.
Aksaray, Niğde ve Kayseri’yi kapsayan 3 günlük rota ile bölgenin farklı değerlerinin bir bütün olarak ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor. Rotanın iç turizm acentelerinin satış kanallarında paket olarak yer almasıyla, daha önce turizm güzergahlarında sınırlı şekilde yer bulan noktaların da ziyaretçilerle buluşturulması hedefleniyor.
Bu kapsamda Altay Köyü, yalnızca Kazak Türklerinin göç ve yerleşim hikayesini değil, Anadolu’da yaşatılan Orta Asya kültürünü de ziyaretçilere deneyimleme imkanı sunması açısından dikkat çekiyor.
GELENEKSEL ŞENLİKLERLE YAŞIYOR
Köyde düzenlenen geleneksel şenlikler de kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynuyor. Kazak müziği, halk oyunları ve geleneksel kültür unsurlarının yaşatıldığı etkinliklerde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen Kazak Türkleri bir araya geliyor.
Doğu Türkistan’dan başlayıp Hindistan ve Pakistan üzerinden Anadolu’ya uzanan göç hikayesinin izlerini taşıyan Altay Köyü, “Bilinmeyen Kapadokya” rotasıyla birlikte turizm dünyasında daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor. 70 yılı aşkın süredir kültürel mirasını koruyan köy, yeni turizm rotasıyla birlikte Niğde’nin az bilinen değerlerinden birini daha ziyaretçilerle buluşturacak.