7 yaşına kamyon çarpmasıyla bacağını kaybeden kadın 38 yıl sonra protezine kavuştu

Büyükdağ, merkezde takılan protezin yaşam kalitesini artırdığını, haftada 3 gün fizik tedavi gördüğünü anlattı.



Yufka üretimini sürdürmek istediğini belirten Büyükdağ, şöyle konuştu:



"Oğullarımdan biri kuaförde, diğeri de sanayide çalışıyor. Artık kendi ayaklarının üzerinde durabilecek duruma geldiler. Şimdi artık kendim için çalışıyorum. Hiçbir zaman kendime yiyecek, giyecek almadım sadece çocuklarım iyi olsun diye çaba gösterdim. Hamurumu yoğurup açıyorum. Kendimi 'Büyükdağ Üretim' diye tanıtıyorum, mutluyum. Sonraki hayalim küçük bir yer açıp Büyükdağ ismini levhaya yazdırmak."