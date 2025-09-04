65 yıl sonra kritik eşik geçildi! Sapanca Gölü'nde böylesi görülmedi

2

Marmara Bölgesi’nde yağışların son yılların en düşük seviyesine indiğini belirten Sakallıoğlu, "Son yılların en kurak yaz dönemini yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıldan başlayan, bu senede artarak etkisini devam ettiren kurak bir iklim geçiriyoruz. Şehrimizin de içerisinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde geçtiğimiz yıllar ortalamasına göre yüzde 95 seviyesinde bir yağış azalımı ile birlikte ciddi miktarda yağış seviyesi düştü. İlimizin yıllık 760 milimetre yağış ortalaması varken 8’inci ay sonu itibarıyla 244 milimetre yağış almış bulunuyoruz. Son 3 ayda aldığımız yağış miktarı bunun çok daha altında. Yağış miktarının azalması sebebiyle gölü besleyen kaynaklarımızın kuruması anlamına geliyor. Kuraklıkla birlikte, artan tüketim baskısı, tarımsal faaliyetler, diğer faaliyet alanları ve turizm sezonu ile birlikte su tüketimi ciddi manada artmakta. Bu artışla birlikte Sapanca Gölü'müzün seviyesindeki düşüş her geçen gün hızlanmaktadır. Kocaeli ve Sakarya'mızın içme suyu kaynağı olan gölümüzü, gelecek nesillere aktarmak adına adına birçok faaliyette bulunuyoruz. Biz bu düşüşü engellemek adına, abonelerimizden tasarruflu su tüketimi yapmaları adına sosyal sorumluluk projeleri yürütüp, sosyal medya ve basın üzerinden gerekli bilgilendirme ve teşviklerde bulunmamıza rağmen istenilen düzeyde tasarruf sağlanamamıştır. Göl seviyesindeki düşüş devam ediyor ve bu sebeple daha fazla tedbir almak durumunda kaldık" dedi.