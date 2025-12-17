60 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor! 65 yaşındaki ustaya Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

4

"50-60 bin liraya çırak bulamıyoruz"



Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini dile getiren Mehmet Şakar, eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, "Şu an eleman bulamıyoruz. Çalışmak isteyen olsa 50-60 bin lira maaş veririz" diye konuştu. İşlerinin yoğun olduğunu anlatan Şakar, müşteri portföyünün büyük bölümünü lokanta, restoran ve otellerin oluşturduğunu söyledi."Sabah 8'den akşam 8'e kadar buradayım. Her gün yoğunluk oluyor. Kurban Bayramı Antalya'da biraz zayıf geçiyor ama diğer günler satışlarımız iyi" diyen Şakar, otellere giderek doğrama tahtalarının temizliğini yaptığını, bıçakları bilelediğini aktardı.