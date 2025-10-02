54 yıllık usta, ürünlerinin sırrını açıkladı: ‘Fiyatı 150 liradan başlıyor, doktor tavsiyesiyle alanlar var'

3

Gençlerin zanaata ilgisiz olduğunu söyleyen Kasapkara, "Çırak bulmak zor. Gençler emeksiz para kazanmak istiyor. Ama kolay olan hiçbir şey ömürlü de olmaz. Ben emekli olmama rağmen severek çalışıyorum. Devletimizden destek gerekiyor. Ben usta eğitici belgesi sahibiyim, fırsat verilse bu sanatı yeni nesillere aktarırım" dedi.