50 yıllık ustalar isyan etti! Malatya’da çırak bulunamıyor, meslekler yok oluyor

Çırak bulmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kulcu, geçmişte yaşadığı bir anıyı paylaşarak, "Çıraklık okulunda bir müdürümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Zeki Bey. Ben oğlumun tasdiknamesini aldığımda bana dedi ki ‘Oğlunu al yanına götür, yetiştir. Biz az çok ileri görüyoruz. Sen çırak dahi bulamayacaksın. O günler gelecek' dedi. Gerçekten de o günleri yaşıyoruz. Yıllardır çırağımız yok. Şu anda kimse gelmiyor, kimse meslek eşi yapmıyor, heveslenmiyor. Dolayısıyla şimdi oğlum olmasa zaten bu yaşta ben bu mesleğe de devam edemem" şeklinde konuştu.