50 yıllık ustalar isyan etti! Malatya’da çırak bulunamıyor, meslekler yok oluyor
Malatya'da tornacılık ve oto tamirciliğinde 50 yılı geride bırakan Mehmet Kulcu ve Vahap Boztepe, zanaatın son temsilcileri olarak zamana direniyor. Emektar ustalar, sektörün en kanayan yarası olan çırak bulma sorununa ve eğitimin erken yaşta başlaması gerektiğine dikkat çekti.
Küçük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 50 yıldır tornacılık yapan Mehmet Kulcu, mesleğini severek yaptığı için zorlanmadığını ifade ederek, "Mesleğini seversen kolaydır. Zor meslek diye bir şey yoktur. Mesleğini severek yapıyorsan o iş sana kolay gelir. Tabii ki her mesleğin kendine göre riskleri vardır. Olmaz olur mu? İllaki vardır ama severek yapıyorsan sorun yok" dedi.
Çırak bulmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Kulcu, geçmişte yaşadığı bir anıyı paylaşarak, "Çıraklık okulunda bir müdürümüz vardı. Allah rahmet eylesin. Zeki Bey. Ben oğlumun tasdiknamesini aldığımda bana dedi ki ‘Oğlunu al yanına götür, yetiştir. Biz az çok ileri görüyoruz. Sen çırak dahi bulamayacaksın. O günler gelecek' dedi. Gerçekten de o günleri yaşıyoruz. Yıllardır çırağımız yok. Şu anda kimse gelmiyor, kimse meslek eşi yapmıyor, heveslenmiyor. Dolayısıyla şimdi oğlum olmasa zaten bu yaşta ben bu mesleğe de devam edemem" şeklinde konuştu.
Oto tamirciliğinde 50 yılı geride bırakan Vahap Boztepe ise çırakların mesleğe daha erken yaşta başlaması gerektiğini söyledi. Boztepe, "Bu mesleği severek yaparsan zor değil. Sevmeyerek, istemeyerek yaparsan zor. Güzel mesleğimiz ar. Allah'a şükür. Ekmeklerimizi kazandık, çoluk çocuğumuzu büyüttük. Çıraklarımız, 17-18 yaşında geliyorlar. Halbuki 11-12 yaşında, ilkokulu bitirdiği zaman gelse daha iyi olur. 17-18 yaşındaki çocuğa ne öğreteceksin? Bu yaşta eğitmek zor oluyor, büyümüşler artık. Şunu şöyle yap diyemezsin. Onun için zor oluyor. Ama küçük yaşta gelse her türlü yetiştirirsin. Adam büyümüş, aslan gibi olmuş. Ona ne diyeceksin" diye konuştu.