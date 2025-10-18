5 bin TL yevmiye veriyorlar ama çalışacak işçi bulamıyorlar! Hasat başladı, 20 gün sürecek!

3

Bu sezon kestane fiyatlarından beklentilerinin iyi olduğunu ifade eden kestane üreticisi Sedat Özdemir ise "Hasadın artık vakti geldi. Geçen yıl da bu zamanlarda başlamıştık. Durumlar, Allah'a şükür iyi. Yağmurlarla birlikte iyileşti yani daha önce kötü durumdaydı. Ama yağmurdan sonra daha güzel oldular. Allah yedirmeyi nasip etsin. Döküntü kestanelerde şuan 100 ile 150 TL arasında oynadığı söyleniyor ama fiyatlar daha belli değil. Bu sezon beklentimiz iyi" dedi.