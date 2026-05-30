43 ilin bağlantı noktası 'kilit kavşak'ta kilometrelerce kuyruk oluştu
30.05.2026 - 00:03Güncellenme Tarihi:
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolunda oluşturduğu kilometrelerce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
1
Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti.
2
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.
3
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk etkili oldu.
4
Yoğunluk sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
5
Zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
6
Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda önlem aldı.
7
Ekipler, kavşaklar ve bağlantı yollarında trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.
8
9
10