3 kardeşin feci ölümü! Kahreden detaylar ortaya çıktı: Evlerine sadece 20 kilometre kalmıştı

9 çocuk yetim kaldı



Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin de fabrikada çalıştığı belirlenirken Nihat Dündar'ın 3 çocuk babası, Hüseyin Dündar'ın 2 çocuk babası ve Aydın Dündar'ın da 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, Aydın Dündar'ın yeni aldığı aracı yolda herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına beraber almaya gittikleri belirtildi.