23 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Nisan kutlamaları iptal edildi! 24 Nisan tatil mi? Resmi kurumlar kapalı mı?
23 Nisan tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala hem veliler ile öğrencilerin hem de çalışanların aklında bazı soruların cevapları merak konusu oldu? 23 Nisan tatil mi, 23 Nisan hangi güne denk geliyor? 23 Nisan'da resmi daireler açık mı? 24 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da çalışanlar ekstra mesai alacak mı? Üniversiteler kapalı olacak mı? gibi soruların cevapları merak konusu oldu. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair merak edilen tüm bilgiler...
'23 Nisan tatil mi?' sorusu öğrenci ve velilerin odaklandığı konuların başında geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve 22 Nisan'ın yarım gün olup olmadığı merak konusu oldu. Mevzuata göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları kapalı olacak. Okullar ve üniversiteler tatil olurken, bankalar da hizmet vermeyecek. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi, hangi gün? 23 Nisan'da üniversiteler kapalı mı, okullar tatil mi? İşte, 2026 resmi tatil günleri bilgisi...
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan bu sene perşembe gününe denk gelecek. 23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak. Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.
22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir. Kanunlarda yer alan ulusal bayram ile resmi tatiller şu şekilde;
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
4. 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramıdır.
23 NİSAN'DA OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
23 Nisan resmi tatil olacak. Okullar ve resmi daireler kapalı olacak. Özel sektörde de resmi tatil uygulaması geçerli kılınacak.
ÇALIŞANLAR EKSTRA MESAİ ALACAK MI?
Resmi tatil olmasına rağmen çalışması gereken vatandaşlar ise ekstra mesai ücretini hak edecek. Bu özel günde üniversiteler ve liseler de tatil edilecek.
23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
2026 yılı için alınan karara göre 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda vatandaşlar gün boyunca birçok ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.
Ücretsiz olacak hatlar arasında:
Marmaray
Başkentray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı metro hattı yer alıyor.
Ayrıca belediyelere ait otobüs, metro ve tramvaylar da ücretsiz hizmet verecek.
ETKİNLİKLER İPTAL!
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul baskınlarından dolayı okullarda 23 Nisan etkinlikleri iptal edildi. Her ilçede bir okul seçilerek o okulda toplu 23 Nisan kutlamaları gerçekleşecek. Okulların hazırladığı gösteriler ise yıl içinde farklı tarihlerde sergilenecektir.
İstanbul Sancaktepe'de velilerin olduğu gruba bir ilkokul öğretmeninin gönderdiği mesaj şu şekilde;
'Kıymetli Velilerim, Son dönemlerde yaşanan üzücü hadiselerden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Program içeriğimizde bazı değişiklikler yapılması gerektiğinden salon programımız yapılmayacak olup öğrencilerimiz tarafından hazırlanan gösteriler sene içerisinde farklı bir tarihte sergilenecektir. 23 Nisan İlçe Programı tüm okullarımızın ortak katılımı ile yarın saat 10:30'da Mustafa Karaşahin İlkokulunda gerçekleştirilecektir. Tüm öğrenci ve velilerimiz davetlidir. Anlayışınız için teşekkür eder, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde ilçe programında yer almanızdan mutluluk duyarız.'