2026 YKS Başvurusu Ne Zaman Bitiyor, Ücreti Ne Kadar? ÖSYM AİS TYT Başvuru Ekranı ve Son Gün Uyarıları!
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik saatler başladı! ÖSYM tarafından 6 Şubat'ta başlatılan maratonda yks son başvuru tarihi için geri sayım sürüyor. Adaylar arama motorlarında panikle "2026 YKS başvurusu ne zaman bitiyor?", "Sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?" ve "TYT başvuru işlemleri nasıl yapılır?" sorularının yanıtını arıyor. İşlemler ösym ais üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, başvuru süreci tam olarak hangi gün, saat kaçta sona erecek? İşte 2026 YKS sınav ücreti, banka detayları ve başvuru ekranı...
Milyonlarca lise son sınıf öğrencisi ve mezun aday, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için geri sayıma devam ediyor. 2026 yılı YKS için şubat ayında başlayan zorlu maratonun ilk aşaması olan başvuru sürecinde artık sona gelindi.
Özellikle işlemlerini son güne bırakan adayların mağduriyet yaşamaması ve sistemsel yoğunluklara takılmaması adına sürecin hızla tamamlanması gerekiyor. Peki, başvurular ne zaman, saat kaçta bitiyor ve ücretler nereye yatırılacak? İşte adım adım güncel başvuru rehberi.
YKS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? (2026)
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 resmi sınav takvimine göre; 6 Şubat'ta alınmaya başlanan başvurular için tanınan süre dolmak üzere. Üniversite adaylarının en çok araştırdığı yks son başvuru tarihi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü olarak belirlendi.
Adayların, en geç yarın (2 Mart Pazartesi) gece saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ancak ilerleyen günlerdeki "Geç Başvuru Günü" kapsamında ve yüzde 50 zamlı artırımlı ücretle kabul edilecek.
2026 YKS - TYT Başvuru Ücreti Ne Kadar?
Adayların ve ailelerinin bir diğer merak ettiği konu ise bu yılın sınav ücretleri. 2026 yılı için YKS'nin her bir oturum ücreti 700 TL olarak güncellendi.
Sadece Temel Yeterlilik Testi'ne katılacak olan adaylar için tyt başvuru ücreti 700 TL.
Hem TYT hem de Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) katılacak adayların toplam 1.400 TL yatırması gerekiyor.
Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuna da dahil olmak isteyen adaylar ekstra 700 TL daha ödeyecek.
ÖSYM AİS Başvuru Ekranı: İşlemler Nasıl Yapılır?
Sınav başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, başvuru ekranına ulaşmak için tarayıcılarına ösym ais veya klavyelerinde Türkçe karakter kullanmadan osym ais yazarak resmi internet sitesine (ais.osym.gov.tr) giriş yapabilirler.
Adım Adım Başvuru Süreci:
T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi (veya e-Devlet seçeneği) ile sisteme güvenli giriş yapın.
Sol menüde yer alan "Başvurularım/Tercihlerim" sekmesinden "2026-YKS" seçeneğine tıklayın.
Eğitim bilgilerinizi kontrol ederek formu eksiksiz doldurun ve girmek istediğiniz oturumları (TYT, AYT, YDT) dikkatlice işaretleyin.
Başvuru işlemini onayladıktan sonra, anlaşmalı bankaların ATM/internet bankacılığı üzerinden veya doğrudan ÖSYM'nin kendi "e-Ödemeler" sistemi aracılığıyla kartla sınav ücretini yatırın.
Önemli Uyarı: AİS üzerinden oturum seçimi yapıp ücretini yatırmayan adayların başvuruları kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle ödemenizi yaptıktan sonra sistemden "Başvuru İşlemi Başarıyla Tamamlanmıştır" uyarısını mutlaka kontrol edin.