2026 YKS Başvurusu Ne Zaman Bitiyor, Ücreti Ne Kadar? ÖSYM AİS TYT Başvuru Ekranı ve Son Gün Uyarıları!

YKS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? (2026)

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 resmi sınav takvimine göre; 6 Şubat'ta alınmaya başlanan başvurular için tanınan süre dolmak üzere. Üniversite adaylarının en çok araştırdığı yks son başvuru tarihi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü olarak belirlendi.

Adayların, en geç yarın (2 Mart Pazartesi) gece saat 23.59'a kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ancak ilerleyen günlerdeki "Geç Başvuru Günü" kapsamında ve yüzde 50 zamlı artırımlı ücretle kabul edilecek.

2026 YKS - TYT Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Adayların ve ailelerinin bir diğer merak ettiği konu ise bu yılın sınav ücretleri. 2026 yılı için YKS'nin her bir oturum ücreti 700 TL olarak güncellendi.