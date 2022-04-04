2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen ve Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği törenle sahiplerini buldu. Ödüller sahiplerini bulurken, kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı. Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin online olarak bağlandığı gecede yaptığı konuşma ise törene damga vurdu.
Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu.
ZELENSKİ GRAMMY'DE KONUŞTU
Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapmasıydı.Ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek isteyen Zelenski'nin konuşmasının ardından John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.İşte 2022 Grammy Ödülleri'ni kazananlar..
Halsey, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy’e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."
TARZINDAN VAZGEÇMEDİ
Daha önce üç kez nişanlanan ancak aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varislerinden Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Hilton, her zamanki tarzından vazgeçmeyerek, ışıltılı elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.
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