Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazin2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...
HaberlerMagazin Haberleri 2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...
• 04 Nisan 2022 - 12:15 • Son Güncelleme:

2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen ve Trevor Noah'ın sunuculuğunu üstlendiği törenle sahiplerini buldu. Ödüller sahiplerini bulurken, kırmızı halıda adeta şıklık yarışı yaşandı. Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin online olarak bağlandığı gecede yaptığı konuşma ise törene damga vurdu.

• 04 Nisan 2022 - 12:15 • Son Güncelleme:
12022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...
ABONE OL

Salgın nedeniyle iki kez ertelenmesinin ardından 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen renkli törenle sahiplerini buldu.

22022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu.

Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu.

3ZELENSKİ GRAMMYDE KONUŞTU

ZELENSKİ GRAMMY'DE KONUŞTU

Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nin en önemli anı ise, ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin konuşma yapmasıydı.Ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşması için destek isteyen Zelenski'nin konuşmasının ardından John Legend'in Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirmesi, gecenin en etkili anlarından biriydi.İşte 2022 Grammy Ödülleri'ni kazananlar..

42022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

64'üncü Grammy Ödülleri, dün gece Los Angeles'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Ünlüler yine aylar öncesinden hazırladıkları kıyafetleriyle kırmızı halıya çıktı. Bazıları moda eleştirmenlerinden tam not alırken; bazılarının seçimleri ise beğenilmedi.

5AMELİYATTAN ÜÇ GÜN SONRA

AMELİYATTAN ÜÇ GÜN SONRA

Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikte ilk kez Ender Ridley adını verdikleri bir bebek sahibi olan Halsey, gecenin konuklarından biriydi. Ünlü şarkıcı, ameliyat masasından kalkıp, Grammy ödül törenine koştu.

62022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Halsey, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"En son Grammy'e 2017'de katılmıştım ve bu, ilk Endometriozis (Çikolata Kisti) ameliyatımdan 3 gün sonraydı. Kırmızı halıda dikişlerimle yürümüştüm. Şansın böylesi, yarın yıllar sonra yeniden Grammy’e katılacağım ve yine 3 gün önce ameliyat oldum. Bunu söylüyorum ki, eğer beni görürseniz nazik olun. Kırılganım. Kırılganım ama heyecanlıyım."

72022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Halsey, gerçekten de geçirdiği operasyondan üç gün sonra 64'üncü Grammy gecesinde kameralar karşısına çıktı. Tercih ettiği sade ama iddialı kıyafetiyle de göz doldurdu.

8EL ELE GELDİLER

EL ELE GELDİLER

Müzik ve moda dünyasının genç aşıkları Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber da kırmızı halıda el eleydi.

92022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Bieber bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi.

102022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Justin Bieber, sade bir elbise tercih eden eşi Hailey Bieber'ın aksine, ilginç tarzıyla dikkat çekti.

11GÖSTERİŞLİ KIYAFETLERİ BIRAKTI

GÖSTERİŞLİ KIYAFETLERİ BIRAKTI

Lady Gaga ise, bu tür törenlerde giydiği gösterişli kıyafetlerinden farklı olarak, bu sefer iki renkli ama kendi tarzından daha sade bir kıyafet ve makyajla törende boy gösterdi.

12TARZINDAN VAZGEÇMEDİ

TARZINDAN VAZGEÇMEDİ

Daha önce üç kez nişanlanan ancak aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan dünyanın en zengin varislerinden Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Hilton, her zamanki tarzından vazgeçmeyerek, ışıltılı elbisesiyle kırmızı halıda yürüdü.

13AKSESUARLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

AKSESUARLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Birkaç ay önce Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile uzak mesafe yüzünden ayrılan şarkıcı Dua Lipa, siyah elbisesi ve kullandığı altın rengi aksesuarlarıyla Grammy Ödülleri'nin dikkat çeken isimleri arasına girdi.

142022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Lipa, kırmızı halıya yalnız çıktı.

15SİYAHLAR İÇİNDE

SİYAHLAR İÇİNDE

Genç yaşta şöhrete kavuşan ve ergenliğinin büyük bir kısmını kamuoyunun gözleri önünde geçiren 20 yaşındaki Billie Eilish, baştan aşağı siyah giyinerek törene katıldı.

162022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Bilindik tarzını sergileyen şarkıcı, kıyafetlerini siyah gözlüğü ve botları ile tamamladı.

172022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Rita Ora

18İDDİALI STİL

İDDİALI STİL

Son olarak 'Morbius' adlı filmde rol alan 50 yaşındaki oyuncu ve müzisyen Jared Leto, her zamanki iddialı stilinden vazgeçmeyerek, transparan gömleği ve beyaz botlarıyla adından söz ettirdi.

192022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Daha sonra da John Legend'in müziği eşliğinde Ukrayna'dan kaçan bir şairin şiiri seslendirildi. Bu sırada salondaki dev ekrana Ukrayna'da savaştan etkilelenlerin fotoğrafları yansıdı.

20ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gecenin kazananı, 11 dalda aday gösterilen ve Yılın Albümü dahil 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu. Silk Sonic grubu ise Yılın Kaydı dahil dört ödül alırken; Olivia Rodrigo ve Foo Fighters üçer Grammy ile törenin öne çıkan isimleri oldu.

212022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

YILIN ALBÜMÜWe Are - Jon BatisteYILIN ŞARKISISilk Sonic - Leave the Door OpenaEN İYİ RAP ŞARKISIKanye West ft Jay-Z - JailEN İYİ RAP ALBÜMÜTyler, the Creator - Call Me If You Get LostEN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSKanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane

222022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYITRufus Du Sol - AliveEN İYİ POP SOLO PERFORMANSOlivia Rodrigo - Drivers LicenseEN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜMBlack Coffee - SubconsciouslyEN İYİ ROCK PERFORMANSIFoo Fighters - Making a FireEN İYİ ROCK ALBÜMÜFoo Fighters - Medicine at Midnight

232022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜSt. Vincent - Daddy's HomeEN İYİ KLİPJon Batiste - FreedomEN İYİ YENİ SANATÇIOlivia RodrigoEN İYİ SOLO PERFORMANSOlivia Rodrigo - Drivers LicenseEN İYİ İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSIKiss Me More - Doja Cat feat. SZAEN İYİ R&B PERFORMANSILeave The Door Open - Silk SonicPick Up Your Feelings - Jazmine SullivanEN İYİ R&B ŞPARKISILeave The Door Open - Silk SonicEN İYİ R&B ALBÜMÜHeaux Tales - Jazmine Sullivan

242022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Müzik dünyasının en prestijli gecesi olan Grammy Ödülleri, dün gece Las Vegas'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Tören, kırmızı halıda ünlü çiftlerin samimi hallerine de sahne oldu. İşte Justin Bieber ve Hailey Bieber'dan Paris Hilton ve Carter Reum çiftine Grammy’nin aşıkları...

252022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Addison Rae ve Omer Fedi

262022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Justin Bieber ve Hailey Bieber

272022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Kourtney Kardashian ve Travis Barker

282022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Catherine Shepherd ve Brandi Carlile

292022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Ryan Hurd ve Maren Morris

302022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Don Toliver ve Kali Uchis

312022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Lily Aldridge ve Caleb Followill

322022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

John Legend ve Chrissy Teigen

332022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

J Balvin ve Valentina Ferrer

342022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Carrie Underwood ve Mike Fisher

352022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

The Kid LAROI ve Katarina Deme

362022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Claudia Sulewski ve Finneas O'Connell

372022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...
382022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Kırmızı halıda şıklık yarışı...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!

Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

Doja Cat anons edilince sahneye tuvaletten koşarak geldi!

2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...

2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...

Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu

Hande Kaptan: Gaziantep'te kaldığımızda kilo kontrolü zordu