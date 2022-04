2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı...

YILIN ALBÜMÜWe Are - Jon BatisteYILIN ŞARKISISilk Sonic - Leave the Door OpenaEN İYİ RAP ŞARKISIKanye West ft Jay-Z - JailEN İYİ RAP ALBÜMÜTyler, the Creator - Call Me If You Get LostEN İYİ MELODİK RAP PERFORMANSKanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane