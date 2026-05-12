19 MAYIS TATİL Mİ? | 19 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar açık mı?
12.05.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

19 MAYIS TATİL Mİ? 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci, veli ve çalışan “19 Mayıs tatil mi?”, “19 Mayıs’ta okullar açık mı, üniversitelerde ders var mı?”, “Kamu kurumları ve bankalar çalışıyor mu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 19 Mayıs'a dair merak dilen soruların kısa ve net cevapları...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı tarihi simgeleyen 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak yurt genelinde kutlanacak. Resmi bayramlar arasında yer alan 19 Mayıs nedeniyle, vatandaşlar “19 Mayıs resmi tatil mi?”, “19 Mayıs’ta okullar ve üniversiteler tatil mi?”, “19 Mayıs’ta kamu kurumları ve bankalar açık mı?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte 19 Mayıs tatil durumu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Evet, 19 Mayıs resmi tatil. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kanunlarla belirlenmiş ulusal bayramlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs günü kamu ve özel sektörde birçok kurumda faaliyetlere ara veriliyor. Resmi tatil uygulaması Türkiye genelinde geçerli oluyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu yıl 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Hafta içine rastlayan resmi tatil, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için planlama açısından önem taşıyor. “19 Mayıs tatil kaç gün?” sorusu da bu nedenle sıkça soruluyor; ancak 19 Mayıs sadece bir günlük resmi tatil olarak uygulanıyor.

19 MAYIS’TA OKULLAR AÇIK MI?

“19 Mayıs’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtı net: Evet, okullar kapalı.

İlkokul
Ortaokul
Lise

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda 19 Mayıs resmi tatil kapsamında eğitim-öğretime 1 gün ara veriliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için 19 Mayıs günü ders yapılmıyor.

19 MAYIS’TA ÜNİVERSİTELERDE DERS VAR MI?

“19 Mayıs’ta üniversiteler açık mı?” sorusunun yanıtı da hayır. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 19 Mayıs’ta ders yapılmıyor, akademik ve idari faaliyetlere ara veriliyor. Üniversiteler, 20 Mayıs Çarşamba günü normal eğitim düzenine geri dönüyor.

19 MAYIS’TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle 19 Mayıs’ta kamu kurumları kapalı oluyor.Kapalı olan kurumlar arasında:

Valilikler
Kaymakamlıklar
Belediyeler
Nüfus müdürlükleri
Tapu daireleri
Vergi daireleri

yer alıyor. “19 Mayıs’ta resmi daireler açık mı?” sorusuna yanıt olarak, acil durumlar dışında kamu hizmeti verilmediğini belirtmek gerekiyor.

19 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs’ta bankalar kapalı mı? Evet.

Kamu bankaları
Özel bankalar
Katılım bankaları

19 Mayıs resmi tatil olduğu için şubeler kapalı olacak. Ancak:

ATM işlemleri
Mobil bankacılık
İnternet bankacılığı

kullanılabilecek. EFT ve havale işlemlerinde ise resmi tatil nedeniyle gecikmeler yaşanabilecek.

19 MAYIS’TA SAĞLIK HİZMETLERİ NASIL OLACAK?

19 Mayıs tatilinde hastanelerin poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Buna karşın:

Acil servisler
112 Acil hizmetleri

kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Eczanelerde ise nöbetçi eczane uygulaması geçerli olacak.