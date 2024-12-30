18 yıl önce kızının eve getirdiği yavru kedi hayatını değiştirdi: Sokaktaki canlar için ikinci el eşya satıyor
İzmir'de kızının eve getirdiği yavru kedi sayesinde hayvan sevgisiyle tanışan ve sonrasında kendini sokak hayvanlarına adayan emekli Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Sevgi Uslu (60), pazar yerlerinde ikinci el kıyafet ve eşya satıp, geliriyle sokaktaki canları besliyor, bakımlarını yapıyor. Yavru kediden sonra biri engelli 5 kedi daha sahiplendiklerini belirten Uslu, "Hepsiyle birlikte mutlu yaşıyoruz. Ancak onların mutlu olmaları yeterli değil. Sokakta çok fazla yardıma ihtiyacı olan, aç canlar var. Yaklaşık 4 yıl önce ikinci el kıyafetleri pazarlarda satıp oradan elde ettiğim gelirle onları beslemeye başladım" dedi.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)
• 30 Aralık 2024 - 12:58 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)
• 30 Aralık 2024 - 12:58 • Son Güncelleme: