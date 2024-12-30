18 yıl önce kızının eve getirdiği yavru kedi hayatını değiştirdi: Sokaktaki canlar için ikinci el eşya satıyor

'BU ŞEKİLDE RUHUMU BESLEYEREK HUZUR BULUYORUM'

Sevgi Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kapımın önünde 15-20 tane kedi var. Sanki kendi aralarında iletişim kuruyorlar. Hiç tanımadığım hayvanlar da mama saatlerinde geliyorlar, yemeklerini yiyip gidiyorlar. Dışarıya çıktığımda sürekli yanımda mama taşırım. Karşıma çıkan canlara bir avuç mama koyarak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde ruhumu besleyerek huzur buluyorum. Midemizi doyurduğumuz gibi ruhumuzu da doyurmamız gerekiyor. Benim ilgi alanıma da hayvanlar nasip oldu ki çok mutluyum. Hava şartları uygun olduğu sürece insanların yoğun olduğu Şirinyer'de, Buca'da, Tepecik'te, Halkapınar'da, İZBAN'da beni görebilirler. Sattığım şeyler ise kullanılabilir, insanların da rencide olmadan satın alabileceği palto, mont, kazak, elbise, toka ve ev araç gereçleri gibi birçok eşya. Birilerinin ihtiyacını karşılayacak şeyleri uygun fiyatlarla veriyorum. Ticari bir amacım olmadığı için ürün 200 TL değerinde de olsa ben 50 TL'ye, 70 TL'ye satıyorum. Mama stoklarım tükenmeden yenilerini almak için bir an evvel paraya dönüşmesi ve mama kumbarasının birikmesi için çabalıyorum. Ayrıca barınakların düzenlenmesini ve yasanın geri çekilmesini istiyoruz."