15 bin kişinin geçim kaynağı oldu! Antalya'da hasat edilip 64 ülkeye gönderiliyor

HALE, GÜNDE 15 BİN ARAÇ DOLUSU ÜRÜN GİRİYOR



Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Antalya Hali ülkemiz için önemli bir tesis. Günde ortalama 3 bin ton ürün işleniyor. 64 ülkeye ihracat yapıyoruz. Günde ortalama 15 bin araç dolusu ürün hale giriş yapar ve bütün şehirlere bu ürünleri gönderiyoruz. Türkiye'nin en önemli üretici halinden biri. Halde çalışan 15 bin kişi evine ekmek götürüyor. Özellikle Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya, İngiltere, Finlandiya, Hollanda başta olmak üzere Balkan ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri gibi çok sayıda ülkeye ürün gönderiyoruz" dedi.