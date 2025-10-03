12 yaşında başladı, şimdi dükkanı bomboş! Son usta isyan etti: "Gençler gelmiyor, meslek bitiyor"

4

Gençlere meslek öğrenmeleri çağrısında bulunan Şimşek, "Torunuma diyorum ki; üniversiteye gidene kadar gel bir zanaat öğren. Çünkü bu iş seni ömür boyu aç bırakmaz. 80 yaşına da gelsen karnını doyurursun ama üç üniversite bitirsen aç kalabilirsin. Zanaat iş yapar, para kazandırır" diye konuştu. Hayat pahalılığının esnafı zorladığını dile getiren Şimşek, "Bir öğle yemeği olmuş 200 lira. Biz burada kendi yemeğimizi getirip, iki gün idare ediyoruz. İmalat işi bitti, alım gücü yok. Vatandaş tamire gelmezse biz de dükkanı kapatırız" dedi.