1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta okullar, üniversiteler, hastaneler, eczaneler ve bankalar açık mı? 1 Mayıs ne günü?

1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI?



Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 1 Mayıs’ta bankalar açık mı sorusu geliyor. Resmi tatil kapsamında olduğu için bankalar 1 Mayıs’ta kapalı.Kamu ve özel bankaların şubelerinde gişe işlemleri yapılmıyor. Ancak ATM’ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı hizmetleri normal şekilde kullanılabiliyor. EFT ve havale işlemlerinin ise resmi tatil nedeniyle ilk iş gününe sarkabileceği unutulmamalı.