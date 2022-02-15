Yastık altı altın sistemi başlıyor! Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmaya yönelik 'Evdeki Altın Tasarruflarının Ekonomiye Kazandırılması' projesini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaşmıştı. Yatırımı olanlar da yastık altı altın sisteminin nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Yeni altın sistemi ne zaman başlıyor? Yastık altı altın sistemi nasıl olacak? İşte yeni altın sistemi ile ilgili merak edilenler…

YENİ ALTIN SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yastık altı altın sistemi ile ilgili olarak tarih vermişti. Nebati, “1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.” dedi.

YASTIK ALTI ALTIN SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yastık altı altın sistemi ile ilgili olarak "Yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıran modellerin bütüncül bir yaklaşımla uygulamaya alınmasını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini ve TL tasarrufların cazibesini artırılmasını amaçlayan bir tasarruf sistemi modeldir." diye konuştu.

Nebati, bu modelin yastıkaltı birikimleri finansal sisteme kazandıracağını, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacağını, yurt içi tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini gerçekleştireceğini ve TL cinsi tasarrufların cazibesinin artırılmasını sağlayacağını anlattı.

Bakan Nebati, "Bu birikimlerin ekonomiye kazandırılması noktasında yeterince yol alınamadı. Bu tasarrufların finansal sisteme kazandırılması hem vatandaşımıza yeni bir kazanç kapısı açacak hem de ülkemizin büyümesine destek verecektir. Bu amaçla bugüne kadarki münferit çabaları toplulaştıracak, 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere, 2022 yılında da 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.

Yürütmeye koyacağımız yeni uygulamayla Ahmet amca, Emine Teyze çocuklarının geleceği kendi tasarruflarını sağlayacak adımlar atacak. Fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebilecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler." dedi.

Nebati, altın, repo ve katılım hesaplarına fiziki altınların rahatlıkla yatırılabileceğini kaydederek, "Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklardır." ifadesini kullandı.

İŞTE ADIM ADIM YENİ ALTIN SİSTEMİ

- Eldeki çeyrek, tam, Cumhuriyet altınları ya da bilezik gibi takılar akredite kuyumcuya götürülecek.

- Kuyumcu bu altınları gram ya da çeyrek altın cinsinden değerlendirip sertifakalandıracak.

- Altının karşılığı bankadaki altın hesabına ya da TL cinsi hesaba yatırılacak.

- Orada değerlenen tasarruf istendiği zaman nakit veya çeyrek altın olarak geri alınabilecek.