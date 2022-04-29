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    EkonomiYaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?
    HaberlerEkonomi Haberleri Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?
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    Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

    Yaşlılık maaşı bayramdan önce verilecek mi? sorusu yanıt buldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

    29.04.2022 - 10:48 |
    Yaşlılık maaşı ne kadar oldu, 65 yaş aylığı -yaşlılık maaşı- bayramdan önce verilecek mi 2022? Yaşlılık maaşı ne zaman yatacak 2022?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti.

    Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız” dedi.

    Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

    Yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

    Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

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