Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram öncesinde emekli aylığı alanlar ile hak sahiplerinin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı duyuruldu. Bu haberin ardından emekli, engelli, işsizlik ve yaşlılık aylığı alanlar maaşların bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, Yaşlılık maaşı bayramdan önce yatacak mı? 65 yaş maaşı ne zaman hesaba yatar? Bayramda yaşlılık maaşı verilecek mi? İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı. Buna göre, 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Bu açıklamanın ardından yaşlılık maaşı alanlar da maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediliyor.

YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

65 yaş aylığı yatırma günleri ise vatandaşların T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirleniyor. Her ayın 5'inden 9'una kadar yatırılan maaşların yatırılma günleri şu şekilde;

Doğum tarihinin son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5’inde

Doğum tarihinin son rakamı 1 ve 6 olanlar ayın 6’sında

Doğum tarihinin son rakamı 2 ve 7 olanlar ayın 7’sinde

Doğum tarihinin son rakamı 3 ve 8 olanlar ayın 8’inde

Doğum tarihinin son rakamı 4 ve 9 olanlar ayın 9’unda yaşlılık maaşı almaktadırlar.

YAŞLILIK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Yaşlılık maaşının bayramdan önce yatıp yatmayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.