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    Ekonomiİlave gümrük vergisi ile ilgili flaş karar! Bugün değişti
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    İlave gümrük vergisi ile ilgili flaş karar! Bugün değişti

    Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    24.02.2022 - 13:55 |
    İlave gümrük vergisi ile ilgili flaş karar! Bugün değişti

    İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

    Kararla, bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmış oldu.

     

     

    İlave gümrük vergisi ile ilgili flaş karar Bugün değişti

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