İlave gümrük vergisi ile ilgili flaş karar! Bugün değişti
Bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
24.02.2022 - 13:55 |
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Kararla, bazı sanayi ve tarım ürünlerinin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergileri kaldırılmış oldu.
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