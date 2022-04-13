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    EkonomiUluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası
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    Uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası

    Almanya’daki Düsseldorf Havalimanı’nda yeni mağazasının açılışını gerçekleştiren Kiğılı, bu hamleyle birlikte uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası oldu.

    13.04.2022 - 17:55 |
    Uluslararası bir havalimanında mağaza açan ilk Türk markası

    Yeni mağazanın açılışıyla ilgili açıklama yapan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Erkek hazır giyim modasının en önemli ülkelerinden olan Almanya'da, Düsseldorf Havalimanı’nda ilk Türk markası olarak mağazamızı açmanın gururunu yaşıyoruz. Erkek giyiminde ürünlerimizi dünyanın farklı noktalarındaki kullanıcılara ulaştırmak adına uluslararası bir havalimanını seçmek bizim için stratejik bir hamle oldu. Gün içinde farklı milletlerden binlerce insanın uğrak noktası olan böylesine bir yerde ürünlerimiz daha çok kişiyle buluşacak. Almanya bizim için İtalya'dan sonra en çok önem verdiğimiz ülke. Almanya’da halihazırda bir konsept mağazamız bulunuyor ve yeni büyüme hedeflerimiz de mevcut.” dedi.

    Almanya’da yeni bir sponsorluğa hazırlanıyor

    Almanya’da mağazalaşma sürecinin dışında birçok spor branşında da sponsorluk gerçekleştirdiklerini kaydeden Suerdem, yeni hedeflerini şu cümlelerle aktardı: “Almanya’da yakında çok büyük bir sürprizimiz olacak. Türk bayrağını dünyanın her yerine dikeceğiz. İtalya’da nasıl ki Fortitudo Bologna takımına ismimizi verdik ve Kiğılı Fortitudo Bologna oldu. Bunun gibi Almanya’da da çok önemli bir takım ile sponsorluk anlaşması yapabiliriz.”

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