Türkiye'den temiz enerji atılımı! Hedef dünyada ilk 3

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, elektrikte kurulu güç geçtiğimiz mart ayı sonunda 100 bin megavatı aşarken, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı da yüzde 54’e yükseldi. Yenilenebilir enerjideki en dikkat çekici artış ise güneşte yaşandı. Türkiye’nin 2014’te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştı. Kurulu güçteki artışla gelen Ar-Ge ve teknoloji yatırımları Türkiye’yi bu ligde üst sıralara taşıdı.

Panelde ABD’nin önünde

Dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi mevcut. Burada ilk sırada üretimin büyük bir kısmını yapan ve 124 bin megavat üretim kapasitesine sahip Çin yer alıyor. Çin’i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada 4’üncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin ardından da 7 bin 400 megavat üretim kapasitesiyle Malezya ve 5 bin 700 megavatlık üretim kapasitesiyle ABD geliyor. Ayrıca, tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat. Bu üretime bakıldığında Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa’da lider konumunda bulunuyor. Türkiye’nin 2022 ve 2023’te yapacağı yatırımlarla güneşte kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.

Rüzgarda yerli türbin

Rüzgâr enerjisinde de geçen yıl 10 bin megavat sınırını aşan kurulu güç, başta Ege Bölgesi olmak üzere yeni yatırımlarla 11 bin megavat sınırına yaklaştı. Rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanlarda da yerlilik oranı arttı. İlk olarak “kule” üretimiyle başlayan yerli üretim, çeşitlenerek türbin üretimine kadar genişledi. Türkiye’de üretilen rüzgâr türbini, kanatları ve kuleleri dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

Yerli teknoloji şart

Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücündeki artan payının, enerji arz güvenliğindeki önemine dikkat çekerek, “Sadece kurulu gücümüzde yenilenebilirin payını artırmak yetmiyor bunun teknolojisini de yerlileştirmek gerekiyor. İşte Türkiye bunu da başardı. Hem rüzgâr da hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3’e girmeyi hedefliyoruz” dedi. (Milliyet)