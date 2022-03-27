Türkiye için sevindiren gelişme! Son hali ortaya çıktı, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma...
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın son halini paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımı heyecana neden oldu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaşmıştı. Bayraktar, Bayraktar Kızılelma'nın kanatlı halini paylaştı.
KIZILELMA KANATLANDI
Sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşan Bayraktar ''Pazar günü sülale boyu toplandık. CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik.'' ifadelerini kullandı.
SELÇUK BAYRAKTAR: DEVRİM YAPACAK
Selçuk Bayraktar, ''Bayraktar TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacaklar." ifadelerini kullanmıştı
Pazar günü sülale boyu toplandık. 😉#AKINCI kareye sığmadı, maketi geldi.. ✈️🐳🚀#CEZERİ isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da...✈️🚙— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2022
Ama #KIZILELMA kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik. ✈️🚀🍎#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/WUPFvz1aTU