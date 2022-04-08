Türk SİHA'ları CNN International'da! Selçuk Bayraktar: Direnişin sembolü oldu

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’ları savunma sanayi alanında ön plana çıkıyor. Yakın zamanda yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşında da aktif görev alan Türk İHA ve SİHA’ları savaşın seyrini değiştirmiş ve Azerbaycan’ı mutlak üstünlüğe taşımıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde de Ukrayna’nın satın almış olduğu Bayraktar TB2’ler çok önemli hamlelerde bulunarak Ukrayna’nın savunma gücüne destek sağladı. Birçok Rus tankını yok eden Bayraktar TB2’lerle ilgili olarak CNN International BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştirdi.

YAYIN DİLLERE DOLANAN 'BAYRAKTAR' ŞARKISIYLA AÇILDI

CNN yayını Ukraynalı askerlerin diline dolanan ve savaşta Ukrayna’ya büyük katkı sağlayan Bayraktar SİHA ve İHA'larını anlatan ‘Bayraktar’ şarkısıyla açıldı.

Selçuk Bayraktar bu şarkının Ukrayna direnişinin sembollerinden biri haline geldiğini belirtti.

Bayraktar İHA ve SİHA’larının Libya ve Karabağ başta olmak üzere birçok bölgede savaşın kurallarını baştan yazan teknolojiler olduğundan bahsedildi.

Baykar’ın üretim tesislerine de giden CNN International ekibi güvenlik gerekçesiyle tesisin sadece belli bölümlerinde çekim yapabildi.

ÜRETİM TESİSLERİNİ GEZDİLER

İlk insansız jet olma özelliğini taşıyan Kızıl Elma’nın üretim sürecini anlatan CNN ekibi Selçuk Bayraktar’a da mikrofon uzattı. Bayraktar, ürettikleri İHA ve SİHA’ların üretim ve geliştirme süreçlerinde planlanan görevlerin hepsini yaptığını belirtirken savaşın koşulları gereği teknolojik ilerlemeler konuşunda karşılaştırma yapmayı doğru bulmadığını ifade etti.

Ukrayna’nın Türkiye’den ilk İHA’ları 2019’da satın aldığı belirtilirken şimdiye kadar en az 36 drone’un Ukrayna’ya teslim edildiği belirtildi.

"KARA SAVAŞINDA HAVA VE MORAL DESTEĞİ OLDU"

Yayına bağlanan Rusya uzmanı danışman Samuel Bendett ise “Bu bir kara savaşı ancak Bayraktar İHA ve SİHA’larının kullanımı Rusya ordusunun durumunu gözler önüne sürerek Ukrayna’ya sadece cephede değil sosyal medyada oluşan destek hareketinde de yardımcı oldu.” yorumunu yaptı.

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar "Bayraktar TB2 ana sınıf taktiksel insansız hava aracı ve yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği şeyi yapıyor” dedi.

“ÖNE ÇIKMAK İSTEMİYORUM”

Bayraktar “İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar yasadışı işgale karşı direniyor ve anavatanlarını savunuyor. Ukrayna'nın cesur insanları ve liderliği bunu yapıyor. Aynı zamanda tabi ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var. Yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var ama insan hayatı risk altındayken çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum“ değerlendirmesinde bulundu.

DİRENİŞİN SEMBOLÜ

Ukraynalıların direnişinde Bayraktar TB2’lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar “Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor” açıklamasın yaptı.