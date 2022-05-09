TOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi!
Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlandı. TOKİ Isparta Eğirdir konutları için hak sahipleri araştırmalarını arttırdı. Isparta Eğirdir TOKİ konut kurası için 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı. 2+1 konutlarda 88 konut, 3+1 54 konutun hak sahipleri noter huzurda çekilen kura sonucuyla belli oldu. İşte TOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi…
TOKİ Isparta Eğirdir konutları hak sahiplerini buldu. Isparta Eğirdir TOKİ konut kurası için 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı, kura ardından toplam 142 konut hak sahiplerini buldu. İşte TOKİ Isparta Eğirdir 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları isim listesi…
Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi
İbareim Şavkıyıldız
Süleyman Yalvaç
Halil Şenol
Ahmet Sağlam
Havvana Kaynak
Yasin Demiryılmaz
Şerife Kocakurt
Halil Demiral
Süleyman Çelik
İbrahim Ünal
Aysel Andinç
Erol Soylu
Sinem Aydın
Ayşegül Yılmaz
Yalçın Gökceylan
Gülsüm Küküçköse
Hüseyin Kökcan
Musa Korkmaz
Türkkan Findos
Hasan Yılmaz
Hakan Demircan
Zübeyde Kaya
Yusuf Tekin
Arif Yörük
Zeynep Kaya
Emine Demirkalay
Ümran Arslan
Aydın Soytemiz
Esra Yücedağ
Mehmet Koçyiğit
mevlüt Armağan
Sümbül Lama
Mustafa Demirbilek
Şefika Candan
Rahmiye Mercan
Yusuf Kılç
Hasan Canmaya
Hüseyin Güldal
İbrahim Uslu
Mehmet Toğlı
Mustan Kurt
TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek.
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