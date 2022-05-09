°
Şehir seçiniz
    BİST2.449-0.41EURO15.860.59USD15.030.60ALTIN898.63-0.73
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EkonomiTOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi!
    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi!
    ABONE OL

    TOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi!

    Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi yayınlandı. TOKİ Isparta Eğirdir konutları için hak sahipleri araştırmalarını arttırdı. Isparta Eğirdir TOKİ konut kurası için 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı. 2+1 konutlarda 88 konut, 3+1 54 konutun hak sahipleri noter huzurda çekilen kura sonucuyla belli oldu. İşte TOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi…

    09.05.2022 - 12:28 |
    TOKİ Isparta Eğirdir kura sonuçları ve Isparta Eğirdir 2+1-3+1 isim listesi!

    TOKİ Isparta Eğirdir konutları hak sahiplerini buldu. Isparta Eğirdir TOKİ konut kurası için 2+1 ve 3+1 kura çekilişi yapıldı, kura ardından toplam 142 konut hak sahiplerini buldu. İşte TOKİ Isparta Eğirdir 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları isim listesi…

    Isparta Eğirdir TOKİ kura sonuçları isim listesi

    İbareim Şavkıyıldız

    Süleyman Yalvaç

    Halil Şenol

    Ahmet Sağlam

    Havvana Kaynak

    Yasin Demiryılmaz

    Şerife Kocakurt

    Halil Demiral

    Süleyman Çelik

    İbrahim Ünal

    Aysel Andinç

    Erol Soylu

    Sinem Aydın

    Ayşegül Yılmaz

    Yalçın Gökceylan

    Gülsüm Küküçköse

    Hüseyin Kökcan

    Musa Korkmaz

    Türkkan Findos

    Hasan Yılmaz

    Hakan Demircan

    Zübeyde Kaya

    Yusuf Tekin

    Arif Yörük

    Zeynep Kaya

    Emine Demirkalay

    Ümran Arslan

    Aydın Soytemiz

    Esra Yücedağ

    Mehmet Koçyiğit

    mevlüt Armağan

    Sümbül Lama

    Mustafa Demirbilek

    Şefika Candan

    Rahmiye Mercan

    Yusuf Kılç

    Hasan Canmaya

    Hüseyin Güldal

    İbrahim Uslu

    Mehmet Toğlı

    Mustan Kurt

    TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek.

    TOKİ kura sonuçları için tıklayın

     

    GÜNCEL HABERLER

    Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme

    Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme

    ABD’de 3 çocuk evde ölü bulundu! Anne tutuklandı

    ABD’de 3 çocuk evde ölü bulundu! Anne tutuklandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar sahip çıkacağız, asla kovmayacağız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar sahip çıkacağız, asla kovmayacağız

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme

    Kamyonet kasasında açıkta et taşınmasına inceleme

    Sıradaki Haber
    Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? 9 Mayıs 2022 dolar kuru!

    Dolar neden yükseliyor? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar oldu? 9 Mayıs 2022 dolar kuru!

    Sıradaki Haber
    ABD’de 3 çocuk evde ölü bulundu! Anne tutuklandı

    ABD’de 3 çocuk evde ölü bulundu! Anne tutuklandı

    Sıradaki Haber
    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alıyor! İşte başvuru şartları!

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personel alıyor! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber