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    EkonomiTOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?
    HaberlerEkonomi Haberleri TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?
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    TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?

    TOKİ indirim kampanyası 2022 aramaları yoğunlaştı. TOKİ, konut ve iş yeri sahiplerine yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Borcunu kapatmak ya da en az yüzde 25'ini ödemek isteyenlere yüzde 22 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman, indirim kampanyası ne zaman sona erecek?

    21.03.2022 - 17:49 |
    TOKİ indirim kampanyası 2022! TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman, yüzde 22 indirim kampanyası başladı mı?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) her yıl düzenlediği indirim kampanyası başlıyor. Kampanyadan, taksitleri en geç 2020 sonu itibarıyla başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyaya dahil olmayacak.

    TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN?

    TOKİ indirim kampanyası yarın başlıyor. Yarın başlayacak kampanyaya başvurula 19 Nisan'da sona erecek.

    TOKİ'DEN YÜZDE 22 İNDİRİM

    İndirim kampanyasından borcunun tamamını kapatmayacaklar da faydalanabilecek. Borcun en az yüzde 25'inin peşin ödenmesi durumunda da yüzde 22 indirim uygulanacak.

    Kampanyaya katılacakların, başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da olmamalı.

    BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 19 NİSAN

    İsteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

     

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