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    EkonomiTHY'den son dakika sefer kararı! Resmen açıklandı, iptal edildi
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    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen açıklandı, iptal edildi

    Türk Hava Yolları (THY) son dakika açıkladı. Birçok sefer iptal edildi. Uçuşu olanlar dikkat. THY, İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 163 seferini iptal etti. İşte son dakika haberin detayları...

    12.03.2022 - 22:40 |
    THY'den son dakika sefer kararı! Resmen açıklandı, iptal edildi

    Türk Hava Yolları İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar günü İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 163, AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 29 seferi iptal edildi.

    THYden son dakika sefer kararı Resmen açıklandı, iptal edildi

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