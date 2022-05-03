THY'nin sosyal medya hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan ve KÄ±rgÄ±zistan'a seyahat edecek yolculara; her iki Ã¼lkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiÄŸi belirtilerek, "Ãœlkelere giriÅŸlerde aÅŸÄ± kartÄ± veya PCR testi ibraz etme zorunluluÄŸu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi. (DHA)