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    EkonomiTHY'den o ülkelere uçuÅŸlarla ilgili flaÅŸ karar! Resmen kaldÄ±rÄ±ldÄ±
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    THY'den o ülkelere uçuÅŸlarla ilgili flaÅŸ karar! Resmen kaldÄ±rÄ±ldÄ±

    TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY), koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'den gelen yolculara aÅŸÄ± veya negatif PCR test ibrazÄ± zorunluÄŸu isteyen Yunanistan ve KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n bu tedbirleri kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Â

    03.05.2022 - 00:50 | | Enver ALAS / Ä°STANBUL, (DHA)
    THY'den o ülkelere uçuÅŸlarla ilgili flaÅŸ karar! Resmen kaldÄ±rÄ±ldÄ±

    THY'nin sosyal medya hesabÄ±ndan konuya iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Yunanistan ve KÄ±rgÄ±zistan'a seyahat edecek yolculara; her iki Ã¼lkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiÄŸi belirtilerek, "Ãœlkelere giriÅŸlerde aÅŸÄ± kartÄ± veya PCR testi ibraz etme zorunluluÄŸu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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