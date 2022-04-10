Suwen halka arz için gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. SPK tarafından halka jarz süreci onaylanan Suwen’in halka arzı başlıyor. Yatırımcı Suwen halka arz talep toplama tarihlerini merak ediyor. Peki, Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz hisse fiyatı ne? Suwen halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Suwen halka arz talep toplama tarihleri…

SUWEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türkiye’de iç giyim mağaza zinciri, Suwen halka açılıyor. Suwen payları için, 13-14-15 Nisan 2022 tarihlerinde talep toplanacak.

Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gerek Türkiye’de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz.”

SUWEN HALKA AÇIKLIK ORANI NE OLACAK ?

Halka arzda Suwen’in mevcut ödenmiş sermayesini oluşturan 50.000.000 adet pay 6.000.000 adet sermaye artırımıyla toplam 56.000.000 adet paya yükselecek, 17.000.000 adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Halka açıklık oranı %41,1 olacak.

Halka arz öncesi çoğunluk hisseye sahip olan Intilux S.a.r.l.’ın, halka arz sonrası Şirket’te %18,5 ile önemli bir oranda ortaklığı devam edecek.

SUWEN HAKKINDA

2003 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları 2021 yılında yaklaşık 7,6 milyon ziyaretçi ağırlamıştır.

Suwen, kendi markası ve tasarımı ile müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.

Suwen Türkiye’deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya ve Irak’ta da faaliyet göstermektedir.