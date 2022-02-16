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    EkonomiSuwen halka arz için SPK’ya başvurdu!
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    Suwen halka arz için SPK’ya başvurdu!

    Kadın iç giyim pazarı markalarından Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Peki, Suwen halka arz ne zaman? Suwen halka arz talep toplama tarihi belli oldu mu? İşte Suwen halka arz süreci ile ilgili detaylar…

    16.02.2022 - 12:31 |
    Suwen halka arz için SPK’ya başvurdu!

    Kadın iç giyim markalarından Suwen halka arz için SPK’ya başvurdu. Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yaptığını açıkladı.

    SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.suwencompany.com, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın www.tskb.com.tr ve Gedik Yatırım’ın www.gedik.com adresli internet sitelerinde yayımlandı.

    SUWEN HAKKINDA

    Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim ve plaj giyim sektöründe 2021 yıl sonu itibariyla Türkiye’nin 81 ilinin 38’inde olmak üzere toplam 138 mağazası ve 684 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

    Deloitte 2020 Sektör Raporu’na göre mağaza sayısı artışında iç giyim mağaza zincirleri arasında sektördeki en büyük 5 marka içinde mağaza sayısı artışına göre en hızlı büyüyen marka konumunda bulunan Suwen, Modern Özel Zincir Mağazalar arasında Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahiptir.

    Suwen Türkiye’deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya ve Irak’ta da faaliyet göstermektedir.

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