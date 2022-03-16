Süt fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Zam sinyalini verdi, 8 liraya...

KTB Başkan Recep Bağlamış, Ulusal Süt Konseyi'nin 29 Kasım 2021'de yaptığı toplantıda aldığı kararla, 8 Aralık 2021'den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatının brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlediğini hatırlattı. Süt fiyatına gelen artışın yeme gelen zamlar nedeniyle anlamını yitirdiğine dikkati çeken Başkan Bağlamış, süt fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceğinin altını çizdi. Başkan Bağlamış, "Üretimin sürdürülebilirliği için bir litre süt satan üretici bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Fiyatın belirlendiği aralık ayında parite 0,93 iken, ocak ayında 0,94, şubat ayında 0,97, mart ayında ise 0,84 olarak gerçekleşti. Süt üreticileri hala sürdürülemez seviyelerin altında bir pariteyle üretime devam etmek zorunda kalıyor. Üreticilerin yemin kilosuna ödediği para 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt sattığında bir kilo yem bile alamıyor, yani zarar ediyor. Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdur " diye konuştu.

Başkan Bağlamış, sektörün çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Yem başta olmak üzere elektrik, mazot, ilaç, tohum, işçilik, veteriner hizmetleri gibi bütün maliyetlerimiz ciddi oranlarda artarken sürdürülemez fiyatlarla üretime devam etmemiz artık mümkün değildir. Üretime devam edebilmemiz ve damızlık hayvan kesimlerinin durması için ya sattığımız çiğ süt fiyatı 1,5 pariteye denk gelecek şekilde 8 liraya çıkarılacak ya da 'çiğ süt fiyatı artmasın' deniliyorsa ilgili pariteye denk gelecek şekilde yem fiyatında indirim yapılacak ki bütün üreticilerimiz bu fiyattan yem alabilsin."