Sucuk ve pastırmaya zam yapılacak mı? Açıklama geldi, Ramazan ayında...

Başkan Bağlamış düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Ramazan ayı öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatları hakkında değerlendirmede bulundu.



Geçen ay sucuk ve pastırma fiyatlarında bir artış gerçekleştiğini aktaran Bağlamış, "Sucuk kilogram fiyatı 120 TL iken, 150 TL oldu. Pastırma kilogram fiyatı 240 TL iken, 300 TL oldu. Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak. Maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuş, 2021 yılı, kırmızı et sektörü açısından zorlu ve sabır içinde geçen bir yıl olmuştur. Her ne kadar kırmızı et üretimini 2021 yılındaki gelişmeler yönüyle değerlendirecek olsak da, 2018 yılından bu güne kadar ki süreci de dikkatte almak gerekir. Çünkü 2021 yılı et sektöründeki bu durum, 2018 de başlayan sürecin devamı niteliğindedir.

Kırmızı et üretimimizin içinde yaklaşık yüzde 10’luk bir paya sahip olan küçükbaş hayvan eti üretiminde genel bir memnuniyetin bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak aynı şeyi sığır eti üretimi için söylemek mümkün değildir. 2018 yılında yapılan sığır eti üretimi, önceki yıllara oranla daha yüksek gerçekleşmiş ve piyasa fiyatları arz fazlalığından dolayı son çeyreğinde maliyetin çok altına düşmüştür. Üreticinin zararını düşürmeye yönelik olarak Et ve Süt Kurumu müdahale alımlarına başlamış ve yüz binlerce büyükbaşı kesip, on binlerce ton eti stoklamaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.



"Ramazan ayında herkesin evine et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz"



Bağlamış, 2019 yılının da üretici açısından yüz güldürmediğini Et ve Süt Kurumu (ESK) müdahale alımlarının bu yılın büyük bölümünde devam ettiğini belirtti. Devletin bu çabasının üretici açısından tam bir çözüm sağlamadığını kaydeden Başkan Bağlamış, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üretici bütün umutlarını 2020 yılına taşımış, ancak daha yılın başında pandeminin patlak vermesi bütün umutları suya düşürmüş ve talep darlığı nedeniyle et fiyatları sürekli maliyetin altında kalmıştır. Son üç yıldır kazanamayıp zarar eden besicilerimiz, 2021 yılına gelindiğinde, maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuştur. Sonuç olarak piyasalardaki karkas fiyatları yıl boyunca maliyetlerin altında seyretmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesine dair yapmış olduğu açıklamaların ardından market ve kasap fiyatlarına yansımaları merak edilmeye başlamıştı. Kıyma; 120 TL’den, 110 TL’ye, kuşbaşı; 130 TL’den, 120 TL’ye düşürüldü. Et ve Süt Kurumu kırmızı ete yüzde 48, beyaz ete de yüzde 15 oranında zam uygulamıştır. KDV indirimi, esnafa bir nefes oldu. Esnafın da girdileri çok arttı. Esnafımız 80 TL’ye dana alıyorsa, bunun yüzde 25’i kemik ve kasaba ulaşana kadar verdiği firedir. Bunları hesaba koyarsak esnafımız asla fırsatçılık yapmadı. Ramazan ayında herkesin evine bir nebze de olsa et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyatlarında artış beklentimiz olmayacak."



"300 TL üzerinde satış yapan olursa bize bildirin"



Kentte 300 TL'nin üzerinde pastırma satışının olmadığını söyleyen Bağlamış, "300 TL civarında satış yapan görürseniz borsaya şikayette bulunabilirsiniz. Biz disiplin cezası verebiliriz. 1 kilogram sucuk 150 TL, 1 kilogram pastırma 300 TL. Bunun dışında fiyat uygulaması olursa lütfen bize bildirin. Aşağı fiyat için önemli değil. Bu söylediğim sırt ve antrikot için geçerli fiyat. Kara parça dediğimiz ürünler 300 TL’nin biraz daha altında. Et sucuğu için 150 TL fiyat söylüyorum. Tavuk sucuğu olduğunda bu fiyat biraz daha aşağıda. Ürünlerinde hata yapan imalatçılarımıza bizim disiplin cezası verme yetkimiz var. İkinci olduğu zaman üyelikten atabiliyoruz. Herhangi bir cezai uygulamamız yok. Et ve tavuk üretimi aynı platformda yapıldığı müddetçe mutlaka bulaşan dahi olsa bu üretim tavuk veya et ayrıştırılmadığı için ifşa edilmek zorunda kalıyor. Biz üyelerimize 2018 yılından bu yana Kayseri’de tavuk sucuğu üretimi yapılmaması yönünde uyarıyoruz. Çünkü bulaşan olduğu zaman et sucuğuna tavuk bulaştırmış gibi oluyor. Üreticilerimiz ısrarla hem et sucuğu hem de tavuk sucuğu üretimine devam ediyor. Bu üretim devam devam ettiği sürece bu ifşalar devam edecektir" dedi.