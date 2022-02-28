Şubat ayı enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç olarak açıklandı? 2022 şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart’ta açıklanacak. Hürriyet yazarı Zeynel Balcı, ‘Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında. Ama sürprizler de olabilir.’ dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı.

ŞUBAT ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayı enflasyon oranı 3 Mart Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayınladı.Özette enflasyon gelişmeleriyle ilgili “Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 11,10 oranında artmış, yıllık enflasyon 12,61 puan yükselişle yüzde 48,69 olmuştur. Temel gıda kalemlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesi ay ortasında gerçekleştiği için indirimin olumlu etkisi tüketici fiyat endeksine Şubat ve Mart aylarında yansıyacaktır.

Piyasa Katılımcıları Anketi Şubat ayı sonuçlarına göre cari yıl sonu enflasyon beklentisi 4,31 puan artışla yüzde 34,06’ya yükselirken, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,54 puan düşüşle yüzde 24,83’e gerilemiştir. Öte yandan, uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güncellemeler Şubat ayında da devam etmiş ve gelecek beş yıla ilişkin enflasyon beklentisi 0,13 puan artışla yüzde 9,05’e yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

Hürriyet yazarı Zeynel Balcı’nın yazısına göre 3 Mart Perşembe günü TUİK tarafından açıklanacak şubat ayına ait enflasyon yakından izlenecek. Ocak ayında yüzde 11.10 gelmiş yıllık enflasyon 48.69 seviyesine yükselmişti. Şubat ayı için piyasa beklentisi, aylık yüzde 4, yıllıkta yüzde 52 civarında. Ama sürprizler de olabilir. Ayrıca 4 Mart’ta ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Beklentiler 438 bin. (geçen ay 467 bin) Fed para politikası için istihdam ve enflasyon verilerinin önemi malum.

Ayrıca 4 Mart’ta ABD şubat ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Beklentiler 438 bin. (geçen ay 467 bin) Fed para politikası için istihdam ve enflasyon verilerinin önemi malum.