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    EkonomiSon dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...
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    Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

    04.04.2022 - 17:11 |
    Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...

    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

    Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

     

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