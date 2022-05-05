Sigara zammı 2022! Sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi! Mart ayında yapılan son zammın ardından yeni zam geleceği sosyal medyada sıklıkla konuşuluyordu. 5 Mayıs itibariyle Philip Morris, BAT ve JTİ grubu ürünlerine zam yapıldığı duyuruldu. Yeni fiyat listesine göre; toplamda 2 TL'lik fiyat artışı yapıldığı belirtiliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar? Sigara zammı sonrası 2022 sigara fiyatları!

Sigara fiyatları zamlandı! 5 Mayıs Perşembe günü Philip Morris Grubu sigaralara zam geldi. Yarın veya hafta sonu diğer sigara gruplarına da zam gelmesi bekleniyor.

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Philips Morris Grubu sigaralara 5 Mayıs itibarı ile 2 TL zam geldi. Normalde Temmuz ayında yapılması beklenen zam enflasyon verilerindeki artışın da etkisiyle birlikte sürpriz şekilde bugün zamlandı. Son zammın ardından en düşük sigara fiyatı Phlip Morris grubunda 25,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 lirayı gördü.

Ocaktan sonra bir zam da mart ayında geldi. Martta yapılan zammın ardından en pahalı sigaranın fiyatı 27 TL olmuştu.

Mayıs itibarıyla yapılan son zamla birlikte ise, artık en ucuz sigara 25,50 TL’den başlıyor. En pahalı sigara ise 29,50 TL’ye yükseldi.