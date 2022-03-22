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    EkonomiŞeker rezaleti! Ayçiçek yağının ardından şimdi de şekerde büyük oyun, 800 liraya kadar çıktı...
    HaberlerEkonomi Haberleri Şeker rezaleti! Ayçiçek yağının ardından şimdi de şekerde büyük oyun, 800 liraya kadar çıktı...
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    Şeker rezaleti! Ayçiçek yağının ardından şimdi de şekerde büyük oyun, 800 liraya kadar çıktı...

    Temel gıda maddelerindeki fiyat artışı uzun süredir vatandaşın gündemindeki yerini koruyordu. Özellikle ayçiçek yağına yapılan zamlar ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte tedarikte yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle fiyatlar arttırıldı. Ancak sonrasında stok sıkıntısı bulunmamasına rağmen fiyat artışları devam etti. Ayçiçek yağından sonra şimdi de şeker fiyatları vatandaşların alım gücünü zorlayan bir noktaya ulaştı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken bu rakam 2022 başında 455 TL'ye yükseldi. Şeker fiyatı şu anda ise 800 liraya kadar çıktı.

    22.03.2022 - 08:51 |
    Şeker rezaleti! Ayçiçek yağının ardından şimdi de şekerde büyük oyun, 800 liraya kadar çıktı...

    Ayçiçek yağından sonra sıra şimdi de şekere geldi. Şeker fiyatları 800 TL'ye kadar çıktı. Pandemi sonrasında bozulan üretim ve tedarik zincirleriyle fiyatı artan gıda ürünleri, fırsatçıların yeni oyun alanı oldu. Ayçiçeği yağının ardından şimdi de şekerde fahiş fiyat artışları dikkat çekiyor. Özellikle gıda sanayicisinin kullandığı şekerin fiyatı üç kat arttı. Geçen yıl 50 kg'lık 1 torba toz şeker 200 liradan satılırken, 2022 başında 455 TL'ye çıktı. Geçen hafta ise özel fabrikalarda 600 lira olan torba şekerin fiyatı 800 liraya kadar yükseldi. Türkşeker stoklarının ağustos ayına kadar yeteceği söyleniyor. Piyasada ise fiyatlar spekülatif şekilde artıyor. Özelleştirilen şeker fabrikalarının hem kendi ürettikleri şekeri hem de devlete ait fabrikalardan aldıkları şekeri 690 lira ile 800 lira arasında değişen piyasaya vermeye başladıkları belirtiliyor.

    Şeker fiyatlarındaki artış üzerine Türkşeker perakende müşterilerine ağırlık vermiş durumda. Stokçuluğu önleme ve tüketiciyi korumaya odaklanan Türkşeker'e bağlı fabrikalar günlük en fazla 500 ton satış yapabiliyor. Ancak yaşanan duruma stokçular ve özel şeker fabrikalarının fahiş zamları da eklenince fiyat politikaları alt üst olmuş durumda. Şeker satışı yapan özel fabrikaların "1 ay sonra sanayiye şeker satışını durduracağız" gibi söylemlerde bulunması da paniği artırdı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan sanayiciler özel şeker fabrikalarının bu tutumunun tamamen bir fırsatçılığa döndüğünü söyledi.

    DÜNYADA DA YÜKSELİYOR

    Pandemi sonrası bozulan üretim dengelerinden en fazla etkilenen sektörlerin başında şeker geliyor. Dünyanın en büyük şeker üreticisi konumundaki Brezilya'da meydana iklim olayları üretimi olumsuz etkiledi. Dünyanın en büyük ikinci şeker ihracatçısı konumundaki Tayland'da yaşanan üretim düşüşü de fiyatları yukarı yönlü destekledi. Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş ise hem ticaretin hem de birçok yerde üretimin durmasına neden oldu. Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya, ABD'nin ardından pancar şekeri üretiminde dünyada 5'inci sırada. Dünya genelinde kamış ve pancardan şeker üreten ülkeler arasında ise Türkiye 13'üncü sırada. (Sabah)

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