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    EkonomiSebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 5 kat fark var
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    Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 5 kat fark var

    Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama. Nisan ayında elma 5.5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3.8 kat, karnabahar ve pırasa 3.7 kat, yeşil mercimek 3.5 kat, patlıcan ve nohut 3.4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incir ise 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Dalında 2 lira olan elma markette 11 liraya, 3.2 lira olan salatalık 16.10 liraya, 3.80 lira olan kabak 14.20 liraya, 3.10 lira olan karnabahar 11.60 liraya çıktı. 1 litre süt ise üreticiden 5.4 liraya alınıp markette 14.1 liraya satıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre; sadece nisan ayında sebze ve meyve üretici fiyatları ile market fiyatları arasında 5.5 kata varan farklar görüldü.

    02.05.2022 - 09:10 |
    Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! 5 kat fark var

    Üretici ile market fiyat makası bir türlü kapanmıyor. En çok cefayı tüketici çekerken, işin kaymağını aracı ve son satış noktaları yiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre; sadece nisan ayında sebze ve meyve üretici fiyatları ile market fiyatları arasında 5.5 kata varan farklar görüldü.

    Nisan ayında elma 5.5 kat, salatalık 5 kat, kabak 3.8 kat, karnabahar ve pırasa 3.7 kat, yeşil mercimek 3.5 kat, patlıcan ve nohut 3.4 kat, kırmızı mercimek, kuru fasulye ve kuru incir ise 3.3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Dalında 2 lira olan elma markette 11 liraya, 3.2 lira olan salatalık 16.10 liraya, 3.80 lira olan kabak 14.20 liraya, 3.10 lira olan karnabahar 11.60 liraya çıktı. 1 litre süt ise üreticiden 5.4 liraya alınıp markette 14.1 liraya satıldı.

    Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi 5 kat fark var

    MALİYETLER DE ÇOK ARTTI

    Bu artışlar enflasyona da yol açıyor. TÜİK’e göre gıda fiyatlarında yıllık artış yüzde 70’i aşıyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ise fiyat artışlarını “Bazı ürünlerde arz azlığı yaşanıyor. Gübre fiyatları nisanda, marta göre düştü ama yıllık artış yüzde 200’ü geçti. Mazot maliyeti yükseldi. Besi yemi önceki aya göre yüzde 5.6 arttı. Süt yem paritesi 1’in altında yani 0.87. Üretici 1 kilo süt satarak 1 kilo yem alamıyor” diye yorumladı.

    YAZIN DÜŞECEK

    Havaların ısınmasıyla birlikte tarla ürünlerinin piyasaya arzının artması önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına olumlu yansıyacak. (Posta)

     

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